Trajik Titan faciasında 5 kişi ölmüştü! Denizaltı okyanus tabanında ilk kez görüntülendi

17 Eylül 2024 10:01 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:21

Titan denizaltısını okyanus tabanında yatarken gösteren yeni bir görüntü paylaşıldı. Bir yıldan uzun bir süre önce gemideki 5 kişinin tamamının ölümüne neden olan korkunç patlamadan bu yana ortaya çıkan ilk görüntü oldu.

Beş mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği trajik Titan denizaltı faciasında basınçtan patlamasından bir yılı aşkın bir süre sonra, denizaltının okyanus tabanında duran ilk görüntüsü gün yüzüne çıktı.

Arama çalışmaları sırasında denizaltı drone'u yardımıyla çekilen bu ürkütücü fotoğraf, denizaltının kıç kuyruk konisinin 3,775 metre derinlikteki alüvyonun içinde dimdik durduğunu gösteriyor. Ürkütücü görüntünün yayınlanması, bugün felaketle ilgili 2 hafta sürecek bir soruşturmanın başlamasıyla aynı zamana denk geldi.

"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"

ABD Sahil Güvenliği tarafından Güney Carolina'nın Charlestown kentinde yürütülen duruşmada Titan'dan alınan son mesajın “burada her şey yolunda” olduğu açıklandı. Saat 10:47'de gönderilen mürettebatın bilinen son mesajı ise, “iki wts düştü” olmuştu.

İki titiz kurtarma çalışmasının ardından, arama ekipleri deniz dibinde “insan olduğu tahmin edilen kalıntılar” tespit etti. Bu korkunç bulgular karaya çıkarıldı ve talihsiz denizaltının 5 yolcusunun DNA'larıyla kesin olarak eşleştirildi.

Birkaç dakikada bir acil ve tekrarlanan iletişimler göndermesine rağmen, batık Titan'dan herhangi bir yanıt gelmedi. Saat 11:45 itibariyle iletişimin kesildiği anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri daha sonra 5 yolcunun kalıntılarına ulaştı.

Yeni bir davaya göre, kaşiflerin kendilerini kurtarmak için son bir umutsuz girişimde bulunduktan sonra öleceklerini bildikleri bildirildi. Titan'ı inşa eden OceanGate​ şirketi yaptığı açıklamada “ölenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin taziyelerini” sundu.

Titan gemisini arama çalışmaları tüm dünyanın dikkatini çekerken, patlamadan sağ kurtulan kimsenin olma ihtimali giderek azaldı. Sahil Güvenlik yetkililerine göre Titan'ın enkazı daha sonra okyanus tabanında, Titanik'in pruvasından yaklaşık 300 metre açıkta bulundu.