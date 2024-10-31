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Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:40

Çin'in güneyini Trami Tayfunu vurdu. Şiddetli yağışlarla beraber gelen sel felaketi 7 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişi ise halen aranıyor. 

Çin​'in güneyinde bulunan Hainan eyaletini Trami Tayfunu etkisi altına aldı. 3 gündür felaketi yaşayan bölgede taş üzerinde taş kalmadı. Eyalet acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yağışların neden olduğu sel​ felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Yetkililer, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Tayfun’dan en çok etkilenen Qionghai şehrinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 156 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Tayfun nedeniyle 40 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Su Kaynakları Bakanlığı 4’üncü seviye acil müdahale durumu ilan etti.

Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 4. Resim

Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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