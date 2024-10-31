Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Çin'in güneyini Trami Tayfunu vurdu. Şiddetli yağışlarla beraber gelen sel felaketi 7 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişi ise halen aranıyor.
Çin'in güneyinde bulunan Hainan eyaletini Trami Tayfunu etkisi altına aldı. 3 gündür felaketi yaşayan bölgede taş üzerinde taş kalmadı. Eyalet acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Tayfun’dan en çok etkilenen Qionghai şehrinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 156 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Tayfun nedeniyle 40 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Su Kaynakları Bakanlığı 4’üncü seviye acil müdahale durumu ilan etti.