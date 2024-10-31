Trami Tayfunu Çin'i vurdu! Yollar sular altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:40

Çin'in güneyini Trami Tayfunu vurdu. Şiddetli yağışlarla beraber gelen sel felaketi 7 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişi ise halen aranıyor.

Çin​'in güneyinde bulunan Hainan eyaletini Trami Tayfunu etkisi altına aldı. 3 gündür felaketi yaşayan bölgede taş üzerinde taş kalmadı. Eyalet acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yağışların neden olduğu sel​ felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tayfun’dan en çok etkilenen Qionghai şehrinde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 156 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Tayfun nedeniyle 40 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Su Kaynakları Bakanlığı 4’üncü seviye acil müdahale durumu ilan etti. İlgili Haberler Önce fırtına sonra tayfun! Filipinler felaketi yaşıyor: Bilanço ağırlaşıyor Kong-rey Tayfunu Tayvan'da binlerce kişiyi evinden etti: Ölü ve çok sayıda yaralı var