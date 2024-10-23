Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

23 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:12

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 14 kişinin ölümüne neden oldu, 7 kişinin ise akıbeti bilinemiyor. Şiddetli yağışlar gece-gündüz devam etti. Binlerce kişi evinden oldu.

İsrail'den 'çatı tıklatma' tekniğiyle korkunç saldırı: MK-84 bombalarıyla binayı böyle yerle bir etti

İsrail'den 'çatı tıklatma' tekniğiyle korkunç saldırı: MK-84 bombalarıyla binayı böyle yerle bir etti

Filipinler​'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ülkenin kıyı kesiminde şiddetli yağış​ ve sel​ meydana geldi. On binlerce kişi, ülkeyi olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin Luzon kentinde devlet daireleri ve okullar önlem amaçlı kapatıldı.

Şiddetli yağışın görüldüğü Bicol bölgesinde sel sularının bungalov evlerin çatılarına kadar ulaşması nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TRAMİ TROPİK FIRTINASI 14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Polis, Erwin Rebellon Bicol bölgesine bağlı Naga kentinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bölgesel Sivil Savunma Ofisi, Bicol bölgesinin farklı kesimlerinde 22 yaşındaki bir kişinin ağacın devrilmesi ve 71 yaşındaki bir kişinin evin çatısından düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle can kaybının 14'e yükseldiğini bildirdi.

2 aylık yağışın 24 saatte düştüğü kaydedilen açıklamada, 7 kişinin kayıp olduğu, 47 bin 500 kişinin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., müdahale ekiplerine fırtınanın gece ya da yarın sabah saatlerinde karaya vurmadan önce gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Marcos Jr., “Korkarım en kötüsü henüz gelmedi. Hepimiz hazırlanalım” dedi.