Tramvayın freni boşaldı yolcular yola savruldu: Ölü ve çok sayıda yaralı var

06 Haziran 2024 16:38 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:52

Rusya'da freni boşalan bir tramvay, hızlanıp, sağa sola savrulmaya başladı. Bu esnada yolcular savrulan tramvaydan yola düştü. Freni boşalan tramvay, öndeki tramvaya çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 109 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı yolda çok sayıda yolcunun hızla savrulan troleybüsten dışarıya fırladığı öğrenilirken, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexei Kuznetsov kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''İlk verilere göre troleybüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 109 kişi yaralandı” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuznetsov, troleybüsün 23 yaşındaki sürücüsünün de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu ekledi.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan Logovaya otoyolu, troleybüslerin çekilmesiyle tekrar açıldı. Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.