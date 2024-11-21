Tren istasyonu faciası 15 kişiye mezar olmuştu! 11 kişi gözaltına alındı
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde meydana gelen tren istasyonu faciası 15 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. İstasyon girişindeki çatının çökmesi olayına ilişkin devam eden soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 1 Kasım’da tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ederken facia sonrası protesto olayları patlak vermişti.
Novi Sad Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, devam eden soruşturma kapsamında 11 kişinin kamu güvenliğine karşı suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BAKANDA VAR İDDİASI
Açıklamada gözaltına alınan kişilerin bilgileri kamuoyu ile paylaşılmazken gözaltına alınan kişilerden birinin eski Ulaştırma, İnşaat ve Altyapı Bakanı Goran Vesic olduğu ileri sürüldü.
Goran Vesic, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla reddederken yalnızca polis ile görüştüğünü söyleyerek, "Polislerin aramasına gönüllü olarak yanıt verdim" ifadelerini kullandı.