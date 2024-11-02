Tren istasyonunda akılalmaz facia! Çok sayıda ölü var

02 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:19

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki bir tren istasyonunun beton sundurması çöktü. Facia sonucu enkaz altında kalanların olduğu belirtilirken, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurması çökerek büyük bir faciaya sebep oldu. Öğle saatlerinde gerçekleşen faciada tren istasyonunun beton sundurmasının neden çöktüğü bilinmiyor.

Çökme sonucu 14 kişi öldü, yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

NEREDEYSE BİR ASIRDIR YENİLENMEMİŞ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı. Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Novi Sad'dan halka seslenen Cumhurbaşkanı Vucic, hayatını kaybedenlerden 5 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vucic, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Vucic, binanın yakın zamanda yenilendiğini ancak çöken beton sundurmanın 60 yıldır yenilenmemesini "hayretle" karşıladığını sözlerine ekledi.