Tren itfaiye aracını ikiye böldü! Korkunç kaza kamerada

29 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 09:08

ABD'nin Delray Beach kentinde, bir yolcu treni raylardaki itfaiye aracına çarptı. Korkunç kaza anı lokomotifteki kameraya yansırken itfaiye aracının ikiye bölündüğü görüldü. İşte 3'ü ağır 15 kişi yaralandığı kazaya ilişkin detaylar...

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Florida​ eyaletine bağlı Delyray Beach kenti korkunç bir tren kazasına sahre oldu. Brightline adlı işletmeye ait yolcu treninin, raylara giren itfaiye aracına çarpışması sonucu 3 itfaiyeci ile trende seyahat ettiği belirtilen 12 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Delray Beach İtfaiye Kurtarma Şefi Ronald Martin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 10:50'den hemen önce East Atlantic Avenue ile Southeast 1st Avenue'nun kesiştiği noktada meydana geldiğini söyledi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Lokomotifteki kameradan çekilen kaza anı sosyal medyaya düşerken yine sosyal medyada paylaşılan paylaşılan düşen görsellerde, itfaiye aracının ikiye bölündüğü, yolcu treninin lokomotif kısmında büyük hasar oluştuğu, kondüktör kabininin ise camlarının kırıldığı görüldü.

Ayrıca görgü tanıkları, kazaya karışan itfaiye aracının bazı parçalarının trenin lokomotifine sıkıştığını ve araçta mahsur kalan itfaiyecilerin diğer meslektaşları tarafından güçlükle kurtarıldığını söyledi.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE İKİ KAZA OLDU

İtfaiye aracının bölgedeki bir araba kazasına müdahale ettikten sonra itfaiye merkezine geri dönüşte olduğu esnada kazanın meydana geldiği bildirildi.

Bu yılın başında aynı kavşakta, aynı işletmeye ait iki ayrı trenin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.