Tren raylarında korkunç kaza: Lokomotif ile vagon arasında ezildi!

11 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:09

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Barauni Tren İstasyonu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. İstasyon çalışanı Amar Kumar, trenin manevra yaptığı esnada lokomotif ile vagon arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Barauni İstasyonu'nda çalışan 25 yaşındaki Amar Kumar feci şekilde hayatını kaybetti. Kumar, platformda çalıştığı esnada Lucknow Junction-Barauni Ekspresi manevra yapmaya başladı. O esnada raylarda bulunan Kumar, lokomotif ile vagon arasında sıkıştı ve korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

AİLE 'İHMAL' DEDİ, SORUŞTURMA AÇILDI

O esnada istasyonda bulunanların elinden de bir şey gelmedi. Kumar'ın ailesi kazanın ihmal nedeniyle kaynaklandığını belirtti ve yetkililere karşı işlem yapılana kadar otopsiye izin vermeyeceklerini söyledi.

Demiryolu yetkilileri, manevra kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini belirterek üst düzey bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonucuna göre ihmal tespiti yapılacak, suçlu bulunan personelin cezası kesilecek.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Öte yandan kazanın, insanların gözü önünde meydana gelmesiyle görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Halk, Hindistan'da demiryolu güvenliğine dair endişelerini bir kez daha dile getirdi.