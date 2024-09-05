Trenden sarkarak poz vermesi az kalsın son hatası oluyordu! O anlar anbean kamerada

05 Eylül 2024 12:23 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:36

Tayland'da hareket halindeki trenden sarkarak poz vermek isteyen genç kız, feci şekilde yaralandı. O anlar, fotoğrafını çekecek olan arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı, görenlerin ağzı açık kaldı.

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Tayland'da Phatthalung İstasyonu yakınlarında ilerleyen bir trende, fotoğraf çekilmek isteyen kız feci bir kaza geçirdi. Arkadaşına telefonunu vererek, trenden sarkarken fotoğrafını çektirmek isteyen genç kız, bazı ihtimalleri düşünemedi.

Trenin içinde bulunan demirlere tutunup vücudunu ve başını trenin dışına sarkıtan genç kızın kafasına, yoldaki direk çarptı. Genç kız, çarpmanın etkisiyle travma geçirdi fakat tuttuğu direkleri ilk başta bırakmamış gibi görünse de genç kız ardından platforma düştü.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Çevredekilerin yardıma koşması sonucu trenin içerisine alınan genç kız, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu olay, genç kızın fotoğrafını çekecek arkadaşı tarafından saniye saniye kayıt altına alındı ve video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

DEMİRYORLARINDAN UYARI

Tayland Devlet Demiryolları, yaşanan olayın ardından bu tür davranışların tehlikelerini vurgulayan bir güvenlik yazısı yayımladı.