Treni ne gördü ne de duydu! Raylarda sürüklendi olağanüstü kurtuluş kameraya böyle yansıdı

12 Kasım 2024 10:29 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:43

Rusya'nın Sergiyev Posad şehrinde kulaklıklarıyla müzik dinleyen genç kız treni fark etmedi ve korkunç bir kaza meydana geldi. Genç kız, kulaklık nedeniyle sesini duyamadığı trenin altında kaldı fakat şans eseri hafif yaralarla kurtuldu.

Yaşlı kadının bodrumuna çöktü! Aylarca gizlice yaşadı, çıkmamak için de direndi

Yaşlı kadının bodrumuna çöktü! Aylarca gizlice yaşadı, çıkmamak için de direndi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeydoğusunda bulunan Sergiyev Posad şehrinde korkunç bir kazada olağanüstü kurtuluş yaşandı. Bir genç kız, kulaklıkla müzik dinleyerek ilerlediği yolda, görmediği ve kulaklık nedeniyle sesini duyamadığı trenin altında kaldı. Tren, genç kıza çarptı, altında sürükledi. Fakat genç kız korkunç kazayı hafif yaralarla atlattı.

''ARTIK KULAKLIK KULLANMAK YOK''

Korkunç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın, hızla yaklaşan treni görmediği ve dümdüz yürümeye devam ettiği görüldü. Yerel basında 'olağanüstü kurtuluş' olarak görülen kazaya dair anne açıklama yaptı ve kızının şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Ayrıca genç kızın annesi, tren görevlilerinin kazada bir hatası olmadığını da ifade etti. Kızının hayatta kalmasında trenin istasyona yaklaşması nedeniyle hızını düşürmüş olmasına bağlayan anne kızına söylediklerini de şöyle aktardı:

"Ona dedim ki: 'Eğer bu hızlı tren olsaydı, şu an paramparça olmuştun.' Bu olay onun için ömür boyu unutamayacağı bir ders oldu. Kulaklıklar orada, raylarda kaldı. Artık kesinlikle kulaklık kullanmak yok. Evde büyük hoparlörlerimiz var, müziğini onlarla dinleyebilir."

Olayla ilgili Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı soruşturma başlattı.