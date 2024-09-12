Trump 2024 şapkası taktı, sosyal medya yıkıldı! "Destek için teşekkürler Joe Biden"
Yaptığı hareketlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yine şaşırttı. Biden, 11 Eylül saldırılarını anma töreninde "Trump 2024" yazılı şapka taktı. Biden'ın bu hareketi Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında gündem oldu.
BABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen 11 Eylül anma etkinliğinde Amerikalılarla buluştu. Biden'ın bu buluşması basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
"TRUMP 2024 ŞAPKASI TAKTI"
Biden burada eski Başkan ve 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'ı destekleyen bir kişiyle konuştu. Ardından o kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını alıp taktı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
CUMHURİYETÇİLERE FIRSAT DOĞDU
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere; özellikle Cumhuriyetçi Parti destekçileri oldukça ilgi gösterdi. Partinin seçim kampanyası ekibi, Biden'ın şapkalı fotoğrafını X platformundan "Destek için teşekkürler, Joe!" ifadeleriyle paylaştı.