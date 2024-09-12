Trump 2024 şapkası taktı, sosyal medya yıkıldı! "Destek için teşekkürler Joe Biden"

12 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:28

Yaptığı hareketlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, yine şaşırttı. Biden, 11 Eylül saldırılarını anma töreninde "Trump 2024" yazılı şapka taktı. Biden'ın bu hareketi Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında gündem oldu.