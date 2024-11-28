Trump, '24 saatte' savaş bitirecek o ismi seçti! Plan şekilleniyor

28 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 10:00

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında sıkça dile getirdiği Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme vaati için kolları sıvadı. Gerçekleştirmek istediği vaati için emekli Korgeneral Keith Kellogg’u özel temsilci olarak atayacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında Şubat 2022'den beri devam eden şiddetli savaşı '24 saatte' bitireceğini ifade eden Trump'ın planı, şekillenmeye başladı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump​, seçim kampanyası olarak sıkça dile getirdiği Ukrayna​ ile Rusya​ arasındaki savaşı sona erdirmek için özel temsilci olarak emekli Korgeneral Keith Kellogg’u atayacağını duyurdu. Kellogg, daha önce Trump’a, savaşın mevcut cephe hatlarında dondurulmasını ve Kiev ile Moskova’nın müzakere masasına oturmasını içeren bir plan önermişti.

Kellogg, , 2017-2021 döneminde Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde genel sekreter olarak görev yaptı. Aynı zamanda dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ulusal güvenlik danışmanlığını üstlendi. Yeni görevinde, Ukrayna’daki çatışmayı çözmek için kilit bir rol oynaması bekleniyor.

"ÜSTÜN BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Donald Trump, daha önce Ukrayna savaşı için bir özel temsilci pozisyonu oluşturmayı düşündüğünü ifade etmiş ancak bu konuda resmi bir adım da bulunmamıştı.

Trump’ın seçim boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarının merkezinde Ukrayna savaşını hızla sona erdirme vaadi yer alıyordu. Ancak, bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda net bir plan sunmuş değil.

Donald Trump sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Keith, hem askeri hem de ticari kariyerinde olağanüstü liderlik becerileri sergiledi. İlk yönetimimde, ulusal güvenlik sorumlusu olarak üstün bir performans gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Kellogg’un Ukrayna planı, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yaptığı işgalin ardından savaşın mevcut durumunda dondurulmasını öngörüyor. Plan, her iki tarafı da müzakerelere zorlamayı hedefliyor.

PLAN ŞEKİLLENİYOR

Kellogg ve Fred Fleitz tarafından tasarlanan stratejiye göre ABD, Ukrayna’ya barış görüşmelerine katılmadığı sürece yeni silah teslimatları gerçekleştirmeyecek.

Bu esnada Moskova’ya, müzakereyi reddetmesi durumunda ABD’nin Ukrayna’ya desteğini artıracağı mesajı verilecek. NATO üyeliği konusu ise yakın vadede gündemden kaldırılacak.

Bu plan, Doğu Ukrayna’nın bazı bölgelerinin uzun bir süre boyunca Rusya’nın fiili kontrolünde kalmasına yol açacak.

Bu durum, 'Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü elde etmek isteyen' Ukrayna'nın istediği bir sonuç olmayabilir.

Ayrıca, özellikle Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlanmasına karşı çıkabileceği düşünülüyor.