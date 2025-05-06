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 | Berrak Arican

Trump, ABD'den gitmeleri için göçmenlere para saçmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalı göçmen politikası kapsamında para dağıtmaya başladı. Trump, kendi istekleriyle ülkelerine dönen göçmenlere bin dolar destek verileceğini duyurdu.

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Trump, ABD'den gitmeleri için göçmenlere para saçmaya başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:28

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenleri ülkeden göndermek için her yolu deniyor. Başkanlığının en başından beri tartışmalı bir göçmen politikası izleyen Trump, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek düzensiz göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

Trump, ABD'den gitmeleri için göçmenlere para saçmaya başladı

'SEYAHAT YARDIMI'

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre federal hükümet, düzensiz göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atıyor. Buna göre yönetim, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere "seyahat yardımı" kapsamında bin dolar verecek.

Bakanlık, bu destek sayesinde bazı düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacaklarını umuyor.

Trump, ABD'den gitmeleri için göçmenlere para saçmaya başladı

TRUMP'IN GÖÇMEN KARARNAMESİ

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınır dışı edilmeye başlanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın ilk dönem göçmen politikaları nasıldı?
Trump, 27 Ocak 2017'de "Yabancı Teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne Girişini Önleme" (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) başlığıyla bir yürütme emri imzaladı. 6 Mart’ta revize edilen bu yürütme emri, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini süresiz, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’den gelenlerin ise 90 gün boyunca yasaklıyordu. ABD Başkanı bu dönemde ayrıca, ABD’nin mülteci yerleştirme programını 120 gün boyunca durdurma ve ülkesinin alacağı mülteci sayısını da 110 binden 50 bine düşürme kararı aldı. Trump'ın başkanlığı boyunca mahkemelerce yürütmesi durdurulan emirlerinin yerine yeniden farklı ülkeleri kapsayan emirler yayınlandı. Ancak Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasıyla tüm seyahat kısıtlamaları sonlandırıldı.
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