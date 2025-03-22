Trump, ABD'nin gizli silahını duyurdu: Dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı F-47! '5 yıldır gizlice uçuyor'

ABD Başkanı Donald Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağının üretimine geçtiklerini duyurdu. Trump ayrıca, uçağa generaller tarafından F-47 isminin verildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6. nesil savaş uçaklarına geçiş planını duyurdu.

Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti" ifadelerine yer verdi.

Uçağı Boeing firmasının üreteceğini söyleyen Trump, "F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak" diye konuştu.

"DRON İLE UÇUYOR"

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını belirten Trump, "Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor" ifadelerini kullandı.