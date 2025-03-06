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 | Murat Makas

'Trump, ABD’nin NATO’ya bağlılığını açıkça ifade etti'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ABD ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rutte, NATO'nun geleceğine ilişkin endişelere değinerek, "Transatlantik ortaklık, ittifakımızın temelini oluşturmaya devam ediyor. Başkan Trump, ABD'nin ve şahsen kendisinin NATO'ya olan bağlılığını açıkça ifade etti" dedi.

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'Trump, ABD’nin NATO’ya bağlılığını açıkça ifade etti'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 21:31

Üçüncü Dünya Savaşı endişesiyle birçok ülke savunma harcamalarını arttırdı. ABD ise yeni yönetimiyle NATO'ya bir kez daha bağlılığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi. Rutte ve Duda, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TRUMP'IN NATO AÇIKLAMASI

NATO'nun geleceğine ilişkin endişelere değinen Rutte, "Belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda bulunuyoruz ve biliyorum ki bazılarının NATO'nun geleceğine ilişkin endişeleri bulunuyor. Bu yüzden açık konuşayım. Transatlantik ortaklık, ittifakımızın temelini oluşturmaya devam ediyor. Başkan Trump, ABD'nin ve şahsen kendisinin NATO'ya olan bağlılığını açıkça ifade etti. Ayrıca, Avrupa'da olan bizlerin savunma harcamaları konusunda daha fazlasını yapmamız gerektiği beklentisi de açık bir şekilde ortaya konuldu" dedi.

SAVUNMA HARCAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarının geçtiğimiz yıl yüzde 20 oranında arttığına dikkat çeken Rutte, "Aynı zamanda müttefikler, daha fazla ne yapılabileceği üzerinde çalışıyor. Son birkaç hafta içerisinde Danimarka ve İngiltere büyük açıklamalar yaptı. Almanya, Fransa ve Çekya önemli adımlar attı. Çekya dün bir duyuru yaptı. Bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyorum çünkü ortak güvenliğimiz, hepimizin ortak sorumluluğu. Müttefikler savunma yatırımlarını artırmak için çalışırken, birçok müttefik aynı zamanda Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa nasıl katkı sağlayabilecekleri üzerinde çalışıyor. Hepimiz, Rusya'nın saldırılarının sona ermesini ve Ukrayna'nın egemenliği ve kalıcı barışı garanti altına alan bir barış sağlandığını görmek istiyoruz" dedi.

"Şu anda ABD ve Ukrayna nasıl ilerleyeceklerini ve yaşanan bazı zorlukları nasıl çözeceklerini görüşüyor"
ABD'nin Ukrayna'ya yardımları askıya alması konusunda bir soru alan Rutte, "Ukrayna'nın güçlü bir konumda olması önemli. Özellikle barış görüşmeleri başladığında. Bu süreç hangi biçimde gerçekleşirse gerçekleşsin, Ukrayna'nın bu süreçte güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle desteğin sürmesi şart ve bu bağlamda, şu anda ABD ve Ukrayna bu konuda nasıl ilerleyeceklerini ve yaşanan bazı zorlukları nasıl çözeceklerini görüşüyor" dedi.

NATO'NUN SAVUNMA BÜTÇESİ HEDEFİNİN ACİLEN YÜZDE 3'E ÇIKARILMASI TALEBİ

Duda ise NATO üyesi ülkelere acilen savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 3'üne yükseltmeleri çağrısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte'den konunun Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde görüşülmesini talep eden Duda, "Durum öyle ki 2030'a kadar bekleyemeyiz" dedi.

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