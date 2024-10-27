Trump bir röportajda uzaylılara değindi: Uzaydan gelen insanlara çok ilgi var

27 Ekim 2024 14:47 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:18

ABD Eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, katıldığı bir röportajda uzaylılar hakkında konuştu. Dünya dışı yaşam hakkında görüşlerini ileten Trump, "bu konu hakkında çok fazla şey bildiğini" ifade etti.

ABD Eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump​, komedyen ve aktör olan Joe Rogan ile yaptığı röportaj sırasında dünya dışı yaşam hakkında bazı yeni görüşler sundu. Komedyen ve aktör Joe Rogan

Yaklaşık 3 saat süren röportaj sona ererken Donald Trump, "Uzaydan gelen insanlara çok ilgi var, biliyorsun" dedi. Rogan ise söze dahil olarak, "Bu konuda size ne kadar şey söylediler?" şeklinde bir soru yöneltti. Trump bu soru karşısında, "Çok fazla" cevabını verdi fakat ayrıntılar konusunda tereddüt etti.

"F-22'DEN 4 KAT HIZLI GİDİYORLAR"

Trump, "Dürüst olmalıyım, hiçbir zaman inanan biri olmadım... Ama! Sağlam insanlar olan jet pilotlarıyla görüştüm, mükemmel insanlardı. Yani, harika pilotlar, her şeyleri harika. Ve çok garip şeyler gördüklerini söylediler. Yuvarlak bir top gibi ama bir kuyruklu yıldız ya da meteor değildi, farklı bir şeydi ve çok hızlı bir uçak olan F-22'den 4 kat daha hızlı gidiyordu" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi aday, uzaylılar konusunun insanlardan en sık aldığı sorular arasında yer aldığını söyledi. Rogan, Trump'ın inanıp inanmadığını sorduğunda eski başkan ihtiyatlı davrandı; "İnanmamak için hiçbir neden yok. Yani, Mars'ta ve tüm bu gezegenlerde yaşam olmadığını düşünmemek için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.