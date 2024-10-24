Trump bu kez de cinsel saldırı ile suçlandı! Epstein aracılığıyla tanıştığı mankenden sert sözler

24 Ekim 2024 07:02 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:11

İngiliz basını, Donald Trump'ın 1993 yılında Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı Stacey William isimli modele cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Williams, "Bu canavarın Beyaz Saray'a dönmesi fikri benim en büyük kabusum" ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinden yeniden aday olan eski başkanlarndan Donald Trump​ bu kez de cinsal saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. İngiliz basınında yer alan habere göre Trump, 1990'lı yıllarda Jeffrey Epstein​ aracılığıyla tanıştığı bir modele cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Epstein ile Trump geçmişteki dostlukları ve ticari ilişkileri ile biliniyordu.

TRUMP TOWER'DA TACİZ İDDİASI

The Guardian'da yer alan haberde Stacey Williams isimli bir manken, 1993 yılı başında New York'taki Trump Tower'da Donald Trump'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein'ın daveti üzerine Cumhuriyetçi milyarderin yanına gittiğini belirten Williams, Trump'n burada kendisini elle taciz ettikten sonra kendisine doğru çektiğini öne sürdü. Bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini ve donup kaldığını belirten Williams o sırada Donald Trump'ın Jeffrey Epstein'a gülümsediğini gördüğünü de belirtti.

KAMALA HARRIS'İN EKİBİNE KONUŞTU

Şu an 56 yaşında olan Stacey Williams bu açıklamaları, kendisini "cinsel saldırıdan sağ kalanlardan oluşan bir koalisyon" olarak tanımlayan ve seçimlerde Demokrat adayı destekleyen "Kamala İçin Hayatta Kalanlar" adlı bir grupla yaptığı çevrimiçi görüşme sırasında yaptı . Williams pazartesi günü gerçekleşen görüşme sırasında, "Bu canavarın Beyaz Saray'a geri dönmesi fikri benim en kötü kabusum " ifadelerini kullandı.

Stacey Williams, eski Amerikan başkanı ile Jeffrey Epstein arasındaki "çarpık bir oyunun" kurbanı olduğuna inanarak, bu iddia edilen saldırının ardından kendisini "aşağılanmış" hissettiğini iddia etti.

EPSTEİN HAPİSHANEDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurt dışında güçlü ekonomik ve siyasi ağlara sahip olan finansör Epstein, genç kızlara cinsel saldırı​ ve tecavüz etmekle suçlanıyordu. Ancak Ağustos 2019'da New York'ta hapishanede kendini asarak intihar etmesi, kendisine karşı açılan kamu davasını düşürdü.

5 Kasım başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olan Donald Trump'ın ekibi, AFP'den gelen taleplere rağmen iddialara yanıt vermedi.