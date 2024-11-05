Trump büyük risk aldı: Tek kaybettiği seçim olmayacak

05 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:33

ABD eski başkanı Donald Trump, seçimde milyarlarca dolarlık bir servet riskiyle yarışıyor. Trump'ın, medya şirketi Trump Media and Technology Group (DJT) kazanılması halinde ciddi büyümeye gidebilir. DJT’nin durumu, piyasalar ve seçim tahminleriyle anlık değişiyor.

ABD eski başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerine sadece siyasi bir mücadele olarak değil, milyarlarca dolarlık bir servet riskiyle de giriyor. Trump, medya şirketi Trump Media and Technology Group (DJT) üzerinden büyük bir mali bahis oynuyor. DJT, Truth Social adlı sosyal medya platformunu bünyesinde barındıran bir şirket ve Trump'ın başkan seçilmesi durumunda ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Ancak Trump seçimleri kaybederse, bu medya imparatorluğunun geleceği ciddi anlamda tehlikeye girebilir.

TRUMP ÖNE ÇIKINCA HİSSELER YÜKSELDİ

Bu yılın başında piyasaya sürülen DJT, Trump’ın seçimdeki şansı ile doğrudan bağlantılı olarak inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Örneğin, eylül ayında Demokrat aday Kamala Harris’in anketlerde Trump’ı geride bırakmasıyla DJT hisseleri 12,15 dolara kadar düştü. Ancak Trump’ın şansının artmasıyla birlikte DJT hisseleri yeniden yükselişe geçti ve ekim sonunda 51,51 dolara kadar çıkarak büyük bir artış yaşadı.

TRUMP’IN PAYI 5,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Trump’ın bu şirketten kazancı veya kaybı, başkanlık yarışındaki sonuçlarla doğrudan ilişkili. Temmuz ayında DJT’nin piyasa değeri 7,7 milyar dolarken, Trump’ın sahip olduğu %57’lik payın değeri 4,4 milyar dolara denk geliyordu. Fakat eylül ayında hisselerin düşmesiyle Trump’ın payı 1,4 milyar dolara kadar geriledi. Ekimde yeniden yükselen hisse değeri ile Trump’ın payı yaklaşık 5,7 milyar dolara kadar çıktı.

DJT’nin durumu, piyasalar ve seçim tahminleriyle birlikte anlık olarak değişiyor. Seçim günü yaklaştıkça Trump’ın medya şirketi üzerindeki baskı da artıyor. Trump kazanırsa, DJT’nin kullanıcı sayısının ve gelirinin artması bekleniyor. Böylece, Truth Social, X (eski adıyla Twitter) ve Facebook gibi devlerle rekabet edebilecek güçlü bir platform haline gelebilir. Ancak Trump kaybederse, zaten kırılgan olan DJT finansalları daha da kötüleşebilir ve şirket iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir.

30 MİLYON DOLARLIK BAHİS OYNADI

Bir diğer dikkat çeken yatırımcı ise “Fransız balinası” olarak tanınan ve “Fredi9999” takma adını kullanan yatırımcı. Bu kişi, Polymarket adlı tahmin piyasasında Trump’ın kazanması için en az 30 milyon dolarlık bir bahis oynuyor. Ancak Trump’ın kendi şirketinde riske ettiği servet, bu tür bahislerin çok ötesinde.