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 | Berkay Alptekin

Trump, Çin'e yeşil ışığı yaktı! Vergi indiriminde topu bakanına attı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yüzde 145'lik gümrük vergisi getireceğini duyurmuş ardından bunu çok yüksek bulmuştu. Yapılan vergi düzenlemeleri sonrası Çin için belirlenen oranın düşürülmesine "yeşil ışık" yakan Trump, yeni oranı duyuyarak topu Hazine Bakanı Scott Bessent'e pasladı.

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Trump, Çin'e yeşil ışığı yaktı! Vergi indiriminde topu bakanına attı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 17:43

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'e yönelik gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin mallarına yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesine "yeşil ışık" yakan Trump, "Çin'in piyasasını ABD'ye açması gerekiyor ve bu onların yararına olur. Kapalı piyasa anlayışı artık çalışmıyor" ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca, "Çin'e yüzde 80 tarife uygun görünüyor. Karar, Hazine Bakanı Scott Bessent'e kalmış" dedi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisi He Lifeng ile İsviçre'de görüşecek.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti.

TRUMP ORTAKLARINA BASKI YAPACAKTI

Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 vergi uygulayarak karşılık vermişti.

Son olarak ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Trump, 22 Nisan'da yaptığı bir açıklamada da Çin'e uygulanan vergi oranına değinerek, "Yüzde 145 çok yüksek, o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek. Ancak sıfır olmayacak" demişti.

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ETİKETLER
#çin
#donald trump
#isviçre
#amerika birleşik devletleri
#gümrük vergisi
#Ticaret Anlaşması
#Scott Bessent
#Dünya
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