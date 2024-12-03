Trump dev satın almaya engel olacak

03 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:23

Donald Trump, Japon Nippon Steel'in US Steel'i satın alma planına sert çıktı. Donald Trump, "Bu anlaşmaya izin vermeyeceğim, Amerikan çeliğini koruyacağız" dedi.

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki: "Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!"

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki: "Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!"

ABD​ başkanı seçilen Donald Trump​, Japon Nippon Steel firmasının, ABD’nin çelik devi US Steel’i satın alma girişimine bir kez daha karşı çıktı. Trump, göreve geldiğinde 15 milyar dolarlık bu anlaşmayı engelleyeceğini söyledi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, “Vergi teşvikleri ve gümrük tarifeleriyle US Steel’i yeniden güçlü ve büyük yapacağız. Bu anlaşmaya izin vermeyeceğim. Alıcılar dikkat etsin!” ifadelerini kullandı.

US STEEL'İN TARİHSEL ÖNEMİ

Pittsburgh merkezli US Steel, 1901 yılında ülkenin önde gelen çelik şirketlerinin, JP Morgan ve Charles Schwab gibi ünlü finansçılar tarafından birleştirilmesiyle kuruldu. O dönem, dünya çapında 1 milyar dolar değere ulaşan ilk şirket oldu. Ancak son yıllarda US Steel, diğer Amerikan çelik firmalarının gerisinde kaldı. Dünya çapında en büyük 10 çelik üreticisi arasında hiçbir Amerikan şirketi yer almıyor.

TRUMP'IN ULUSAL GÜVENLİK VE EKONOMİK ENDİŞELERİ VAR

Japon Nippon Steel, geçen eylül ayında ABD düzenleyicilerinin ulusal güvenlik incelemesine yeniden başvuruda bulunmuştu. Bu adım, anlaşmanın kapanması için ek 90 gün kazandırdı. Ancak Trump, mevcut Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, anlaşmaya karşı olduklarını açıkça dile getirdi.

Ulusal güvenlik açısından önemli büyüklükteki anlaşmaları inceleyen ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), Nippon’un teklifini aylardır değerlendiriyor. Beyaz Saray’ın anlaşmayı durduracağını işaret etmesi ve seçim yılı baskılarından uzak kalmak isteyen düzenleyiciler, sürecin uzatılmasının en iyi çözüm olduğu görüşündeydi.

ÇELİK DEVİ İŞÇİ ÇIKARMA BAŞLAYABİLİR

US Steel, geçtiğimiz yıl 7 milyar dolarlık bir teklif aldıktan sonra satış sürecine girmişti. Ancak Japon Nippon Steel’in 14.9 milyar dolarlık teklifi, satış sürecine damgasını vurdu. Şirket, Nippon’un desteği olmadan işçi çıkarma ve bazı tesislerini kapatma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.