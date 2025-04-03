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 | Sule Altinel

Trump duyurdu, dünya ayağa kalktı! ABD'nin yeni gümrük tarifelerine peş peşe tepkiler: 'Bedelini Amerikalılar ödeyecek'

ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu yeni gümrük verileri kısa sürede dünya gündemine oturdu. İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 20’lik gümrük vergisini "yanlış" olarak nitelendirirken, Avustralya Başbakanı Albanese, ürünlerine getirilen yüzde 10'luk ithalat vergisinin "haksız" olduğunu söyleyerek, "Bedelini Amerikalılar ödeyecek" dedi. Çin'den ise, ABD'nin adımına 'zorbalık' yorumu geldi. İşte ülkelerden gelen tepkiler...

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KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 07:23

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın günlerdir beklediği yeni gümrük vergilerini açıkladı. Trump’ın duyurduğu yeni düzenlemeye göre, 5 Nisan'dan itibaren ABD’ye giren tüm ithal ürünlere yüzde 10’luk temel bir gümrük vergisi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Çin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 ülke ise 9 Nisan’dan itibaren daha yüksek oranlarda tarifelere tabi tutulacak. Trump, alınan önlemlerin "Amerika’yı yeniden zengin yapacağını" savunarak, kararlarında "çok nazik davrandığını" ifade ederken dünyadan da peş peşe tepkiler geldi.

Trump duyurdu, dünya ayağa kalktı! ABD'nin yeni gümrük tarifelerine peş peşe tepkiler: 'Bedelini Amerikalılar ödeyecek'

İTALYA

Trump’a yakın bir isim olan İtalya Meloni, AB'ye yönelik tarifelerin "hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını" belirterek, ABD ile bir anlaşmaya varmak için çalışacağını ve "ticaret savaşını önlemeye" odaklanacağını vurguladı.

Trump duyurdu, dünya ayağa kalktı! ABD'nin yeni gümrük tarifelerine peş peşe tepkiler: 'Bedelini Amerikalılar ödeyecek'

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise ülkesinin şirketlerini ve çalışanlarını koruyacaklarını belirterek, "açık bir dünya düzenine bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Trump duyurdu, dünya ayağa kalktı! ABD'nin yeni gümrük tarifelerine peş peşe tepkiler: 'Bedelini Amerikalılar ödeyecek'

İRLANDA

İrlanda Ticaret Bakanı Simon Harris, ABD ile müzakereye hazır olduklarını ve bunun "en iyi yol" olduğunu ifade ederken, İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Trump’ın kararını "derin üzüntü verici" olarak değerlendirdi ve bunun "kimseye fayda sağlamayacağını" söyledi.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Albanese, Trump’ın tarifelerinin "haksız" olduğunu belirterek, bu kararın en büyük zararını Amerikalı tüketicilerin göreceğini dile getirdi. Ancak Avustralya’nın misilleme yapmayacağını vurguladı.

Trump duyurdu, dünya ayağa kalktı! ABD'nin yeni gümrük tarifelerine peş peşe tepkiler: 'Bedelini Amerikalılar ödeyecek'

ÇİN

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak. Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin sorunlarını çözmeyeceğini kanıtlıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir." ifadelerine yer verildi.

BREZİLYA

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, Trump’ın %zde 10’luk tarifesine karşı "Ekonomik Karşılıklılık Yasası"nı Kongre’de onayladı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ikili ticarette "karşılıklılık ilkesini sağlamak için tüm olasılıkların değerlendirileceğini" ve Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurulabileceğini açıkladı.

GÜNEY KORE

Güney Kore'de ise geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, küresel ticaret savaşının "artık bir gerçeklik haline geldiğini" belirterek, hükümetin "ticaret krizini aşmak için" adımlar atacağını ifade etti.

KANADA

Öte yandan, ABD’nin en büyük iki ticaret ortağı olan Kanada ve Meksika’nın Trump’ın duyurusunda yer almaması dikkat çekti. Beyaz Saray, bu iki ülkeye yönelik tarifelerin daha önce alınan başkanlık kararnamelerine göre uygulanacağını belirtti.

Ancak Kanada Başbakanı Mark Carney, yeni tarifelerin yine de ülkesini etkileyeceğini belirterek, özellikle otomobillere getirilecek %25’lik gümrük vergisinin "milyonlarca Kanadalıyı doğrudan etkileyeceğini" söyledi.

Carney, "Bu tarifelere karşı önlem alacağız" diyerek, ABD’nin kararlarının "küresel ticaret sistemini temelden değiştireceğini" vurguladı.

ABD'DEN 'MİSİLLEME' UYARISI

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer ülkeleri "misillemeden kaçınmaya" çağırdı.

Trump duyurdu, dünya ayağa kalktı! ABD'nin yeni gümrük tarifelerine peş peşe tepkiler: 'Bedelini Amerikalılar ödeyecek'

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Sıkça Sorulan Sorular

GÜMRÜK VERGİSİNİ KİM ÖDER?
Gümrük vergisini ürün ya da hizmetin giriş yaptığı ülke tahsil eder. Yurt dışından ürün satın alan şirketler ve kişiler gümrük vergisi ödemekle yükümlüdür.
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