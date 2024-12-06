Trump, Elon Musk'ı görüşmeye gönderdi: Son tarihi verip tehdit etmişti

06 Aralık 2024 07:12 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:23

ABD'nin 2025'te koltuğuna oturmaya hazırlanan başkanı Donald Trump, koltuğa oturacağı günü son tarih olarak açıklayarak tehdit etmişti. Trump, Hükümet Verimliliği Bakan adayı Elon Musk'ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştürerek sürecin hızlanmasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya platformu X'in sahibi ve milyarder iş insanı Elon Musk​ ile Gazze​'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yürütülen çabalar hakkında görüştüğünü açıkladı. Yerel basına göre, Herzog bu görüşmeyi, esir yakınlarının talebi üzerine birkaç gün önce gerçekleştirdi.

Görüşmede, Herzog ve Musk'ın, esirlerin serbest bırakılmasına dair çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır’ın, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğu bildirildi. Bu kapsamda, İsrail'den bir heyetin önümüzdeki hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın sunduğu esir takası mutabakatını değerlendireceği ifade edildi.

ESİRLERİN BIRAKILMASI İÇİN SON TARİHİ AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin yeni seçilen başkanı Donald Trump​, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak 2025 tarihine işaret ederek tehditler savurdu. Trump Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğini söyleyerek "Eğer rehineler​ 20 Ocak 2025 tarihinden önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu, bu insanlık dışı vahşeti gerçekleştiren sorumlular için cehenneme dönecek İnsanlığa karşı bu vahşeti işleyen sorumlular bunun bedelini ağır ödeyecek." ifadelerini kullandı.