Trump Elon Musk'ın Epstein iddiasına sonunda cevap verdi: Skandala karıştı mı?

Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı fuhuş ve cinsel istismarla anılan Epstein skandalıyla bağlantılı göstermesine Trump'tan cevap geldi. Trump "Bu yıllardır konuşulan eski bir haber. Epstein’ın avukatı bile benim bununla hiçbir ilgim olmadığını söyledi." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li milyarder Elon Musk ile geçtiğimiz hafta yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, NBC News’e verdiği röportajda, Musk'ın, geniş kapsamlı bütçe tasarısı lehinde oy kullanan Cumhuriyetçilere karşı Demokrat adayları desteklemesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

Trump, "Eğer yaparsa, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Çok ciddi sonuçlarla karşılaşacak" derken "sonuçların" ne olacağına ilişkin konuşmayı reddetti.

"MUSK'LA İLİŞKİM BİTTİ, ÇOK SAYGISIZ"

Musk ile ilişkisini düzeltme isteği olmadığını vurgulayan Donald Trump, Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi. Trump, Musk ile yakın zamanda görüşme planı olup olmadığına ilişkin soruya, "Başka işlerimle çok meşgulüm. Onunla konuşma niyetim yok. Çünkü o çok saygısız. Başkanlık makamına saygısızlık yapılamaz" ifadelerini kullandı.



MUSK'IN EPSTEIN İDDİASI: AVUKAT BİLE İLGİM OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Musk’ın Trump ile Epstein arasındaki eski bağlantılara dikkat çektiği paylaşıma değinen ABD Başkanı, "Bu yıllardır konuşulan eski bir haber. Epstein’ın avukatı bile benim bununla hiçbir ilgim olmadığını söyledi. Eski haber" diye konuştu.

MUSK'IN ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?

Trump, Elon Musk’ın şirketlerinin federal sözleşmelerinin iptal edilmesi önerisi üzerine konuşarak "Bunu yapmama izin verilir ama ben üzerinde hiç düşünmedim" şeklinde konuştu.



Röportajında Musk’ın iş ilişkileri ve göçmenlik kaydı hakkında federal hükümetin soruşturma başlatması gerektiği yönündeki çağrılara da değinen Donald Trump, "Bu şu anda aklımda olan bir şey değil" dedi.



"ELON, TASARININ GÜÇLÜ YANLARINI ORTAYA ÇIKARDI"

Elon Musk’ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı"na karşı çıkmasının tasarının başarılı olma şansını tehlikeye attığı fikrine inanmadığını belirten Trump, tasarının 4 Temmuz’dan önce Senato’dan geçeceğine "çok emin" olduğunu söyledi.

Trump, "Cumhuriyetçi Parti hiç bu kadar birlik içinde olmamıştı. Daha önce hiç olmamıştı. Aslında üç gün öncesine göre daha da birleştik" şeklinde konuştu.



Bu çekişmenin yasa yapıcıların tasarının faydalarını görmesini sağladığını kaydeden Donald Trump, "Aslında Elon’un tasarının güçlü yanlarını ortaya çıkardığını düşünüyorum, çünkü önceden dikkat etmeyen insanlar dikkat etmeye başladı ve ne kadar iyi olduğunu görüyorlar. Bu anlamda büyük bir iyilik oldu. Ama bence Elon gerçekten çok üzgün ve çok kırgın. Bu da üzücü" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Elon Musk Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinerek "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" ifadelerini kullanmıştı. Musk, daha sonra paylaşımını silmişti.