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 | Berkay Alptekin

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile arasının neden bozulduğuna dair açıklamalarda bulundu. Trump, Epstein'ın Mar-a-Lago malikanesindeki SPA çalışanı genç bir kadını "kaçırdığını" ve bu nedenle aralarının bozulduğunu belirtti.

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Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:49

ABD Başkanı , İskoçya dönüşünde Air Force One uçağında yaptığı açıklamada ile ilişkisine yönelik ilginç açıklamalarda bulundu. Trump, Epstein'ın 'daki SPA çalışanı genç bir kadını "kaçırdığını" ve olayın ardından Epstein ile aralarının bozulduğunu dile getirdi.

Trump, "İnsanlar Mar-a-Lago SPA'sından çıkarıldı, Epstein tarafından işe alındı. Başka bir deyişle gittiler. Bunu duyduğumda ona 'Dinle, bizim insanlarımızı almanı istemiyoruz' dedim. Ve sonra çok geçmeden bunu tekrar yaptı. Ben de ‘Buradan defol' dedim" ifadelerine yer verdi.

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı

Trump, bu çalışanlardan birinin Epstein'ın en tanınmış suçlayıcılarından biri olan merhum olduğunu ileri sürdü.
ABD'de çocuklara yönelik suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'den şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, evinde intihar etmişti.

Virginia Giuffre'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, istismarın getirdiği yükün artık dayanılmaz bir hale geldiği ve Giuffre'nin birkaç yıldır yaşadığı çiftlikte intihar ettiği belirtilmişti.

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı

Açıklamada, "Kalbimiz paramparça olmuş bir şekilde Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Hayatı boyunca cinsel istismar ve mağduru olduktan sonra intihar etti. Virginia, cinsel istismar ve insan ticaretine karşı verilen mücadelede azimli bir savaşçıydı. Hayatta kalan birçok kişi için umut ışığı oldu. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ışığı hep parladı. Yokluğu, tarif edilemez bir şekilde hissedilecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Epstein'in ifşa edilmesinde kilit bir rol üstlenen ve ana davacı olan Giuffre, 3 hafta önce bir okul otobüsünün arabasına çarpmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ölümüne birkaç gün kaldığını yazmıştı.

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı

DAVANIN SEMBOL İSMİYDİ

Virginia Giuffre, 2000 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da soyunma odası asistanı olarak çalışırken İngiliz sosyetesinden Ghislaine Maxwell ile tanıştığını ve Maxwell'in kendisine ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in masaj terapisti olarak çalışma teklifini ilettiğini anlatmıştı.

Giuffre, bu süreçte ABD'li milyarder Epstein'in kendisini cinsel amaçlarla arkadaşlarına ve müşterilerine sunduğunu öne sürmüştü. ABD'li milyarder iş adamı Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz ve istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderilmişti.

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı

Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Ghislaine Maxwell ise Epstein'ın istismarına yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı

GIUFFRE, PRENS ANDREW ALEYHİNDE DAVA AÇMIŞTI

Giuffre ayrıca, 17 yaşındayken insan ticareti yoluyla İngiliz Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew'e gönderildiği ve Andrew'in cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasında bulunmuştu.

2021'de New York'taki federal mahkemede Prens Andrew aleyhinde dava açan Giuffre, Andrew'ün 17 yaşındayken kendisine 3 defa cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. Prens Andrew suçlamaları reddetmiş, 2022 yılında Andrew ve Giuffre para karşılığında uzlaşıya varmıştı.

Trump, Epstein sessizliğini bozdu! Arasının bozulma nedenini anlattı
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ETİKETLER
#cinsel istismar
#mar-a-lago
#jeffrey epstein
#Donald Trump
#İnsan Ticareti
#Virginia Giuffre
#Dünya
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