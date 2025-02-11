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Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti
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11:57
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 | Berrak Arican

Trump 'Filistinlileri Gazze'den sürgün etme' planını devreye aldı: Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilere yönelik tehditlerini peş peşe yaptı. Gazze'de esir takası olmaması durumunda 'kıyamet kopacak' diyen Trump, Ürdün ve Mısır'ın Filistinlileri kabul etmemesi durumunda yardımları durduracağını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 12:00

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik tehditlerine devam etti. Trump, cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" açıklamasının ardından Mısır ve Ürdün'ü de tehdit etti. Gazze'ye göz koyan Trump, "Filistinlileri kabul etmezlerse Ürdün ve Mısır'a yardımı keser misiniz" sorusuna, "Evet. Neden olmasın? Eğer kabul etmezlerse yardımı muhtemelen kesebilirim" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin askeri yardımlarından en çok yararlanan ülkeler arasında Ürdün ve Mısır yer alıyor.

TRUMP'TAN 'GAZZE'Yİ DEVRALMA' SÖZLERİ

Trump ilk olarak 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yıkıma değinerek, "Orası kelimenin tam anlamıyla bir yıkım alanı, neredeyse her şey yıkılıyor ve insanlar orada ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle birlikte çalışmayı ve belki de bir değişiklik için barış içinde yaşayabilecekleri farklı bir yerde konut inşa etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

''FİLİSTİNLİLERİ ÜRDÜN VE MISIR ALSIN''

Ürdün ve Mısır'a çağrı yapan Trump, iki ülkenin Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinli alması gerektiğini söylemişti. Trump 4 Şubat'ta ise Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti.

5 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Trump, Gazzelileri başka ülkelere taşıma fikrini tekrarlayarak, "İnsanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Son olarak dün ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Arap ülkeleri tarafından reddedilen planında ısrarcı olan Trump, Filistinlilerin Gazze dışında 6 farklı bölgede yaşayabileceklerini, geri dönüş hakkına sahip olmayacaklarını ifade etmişti.
Hem Ürdün hem de Mısır, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı.

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