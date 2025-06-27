Trump Gazze'de ateşkes için tarih verdi

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesle ilgili açıklama yaptı. Yaşanan durumun korkunç olduğunu söyleyen Trump, tarih verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze ile ilgili son durumu değerlendirdi. Trump "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

"İRAN'A SALDIRI İHTİMALİ ŞÜPHESİZ"

Gazetecilerin İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili izleyecekleri tutumun ne olacağını sorması üzerine Trump "İran’a tekrar saldırı ihtimali mi? Kesinlikle. Hiç şüphesiz" dedi.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmesi gerektiğini belirten Trump "İran görüşmek istiyor. Bildiğiniz gibi, tesisleri yok edildi. Onlar çok kötü insanlar. Nükleer tesisleri olduğu artık kanıtlandı. UAEA ya da bizim de içinde olduğumuz saygı duyulan bir yapı tarafından denetlenmelerini istiyoruz" dedi.