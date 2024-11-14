Trump geri dönüyor, dünya liderleri endişeli: Çin lideri Xi fırsat peşinde

14 Kasım 2024 09:09 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:10

Dünya liderleri, Güney Amerika’da yapılacak iki büyük zirve ve Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüne odaklandı. Çin, ABD ile ilişkilerin daha karmaşık hale geleceğini değerlendiriyor. Ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump’ın yeniden seçilmesine fırsat olarak yorum yapıyor.

Dünyanın dört bir yanından liderler, Güney Amerika’da yapılacak iki büyük zirvede buluşmaya hazırlanıyor. Ancak gündemin merkezinde, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü var. Dünya genelinde birçok ülke, Trump’ın “Önce Amerika” politikalarının küresel ekonomi ve özellikle Avrupa ile Orta Doğu’daki çatışmalar üzerinde ne gibi etkiler oluşturacağını sorguluyor.

ÇİN İÇİN FIRSAT KAPIDA MI?

Çin ise ABD ile ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da karmaşık hale geleceğini öngörüyor. Ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump’ın yeniden seçilmesini bir fırsat olarak görüyor. Çin, bu zirveleri ABD ve müttefikleri arasına mesafe koymak ve kendisini alternatif bir lider olarak tanıtmak için kullanabilir. Bu çabalar, Çin'in ekonomik sorunlarına karşı bir güvence olabilir.

Bu hafta Peru’da yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi ve ardından Brezilya’daki G20 toplantısında Çin, Trump’ın olası politikalarının oluşturduğu belirsizliğe karşı, “istikrarın merkezi” olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ ZORLU BİR YOLA GİRİYOR

Trump, başkanlık dönemi boyunca Çin’le ticaret ve teknoloji savaşını başlatarak, Çin’i ABD’nin en büyük rakibi olarak konumlandırmıştı. Halefi Joe Biden da bu çizgiyi devam ettirdi ve ABD müttefiklerini Çin’e karşı bir araya getirdi. Trump’ın ikinci döneminde daha ağır tarifeler ve teknoloji erişim kısıtlamaları getirme ihtimali Çin’i düşündürüyor. Çin, bu duruma karşı tedbir olarak özellikle ABD'nin yakın müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Xİ, MÜTTEFİKLERE MESAJ VERMEYİ PLANLIYOR

Çin, Trump’ın yeniden başkan olması durumunda ABD'nin dış ilişkilerde daha içe kapanabileceğini tahmin ediyor. Bu da Çin’e, Amerika’nın müttefikleriyle ekonomik ve diplomatik bağları güçlendirme imkanı tanıyabilir. Son dönemde Çin, bazı Avrupa ülkelerine vize serbestisi getirirken, Japonya ve Güney Kore ile üçlü zirve toplantılarına yeniden başlamayı hedefliyor.

Çin lideri Xi, G20 zirvesi boyunca küresel istikrar ve kalkınma mesajı vermeye kararlı. Çin, Trump’ın uluslararası kurumlardan çekilme eğilimini göz önünde bulundurarak, “eğer ABD geri çekilirse, boşluğu dolduracak bir lider olarak Çin var” mesajını iletmek istiyor.

Buna rağmen, Avrupa ve Asya’daki birçok ABD müttefiki Çin’e temkinli yaklaşıyor. Xi’nin Güney Çin Denizi’ndeki agresif tavrı, Tayvan’a yönelik tehditleri ve Rusya lideri Putin’e verdiği destek, bazı ülkelerde endişe oluşturuyor. Ancak Trump’ın ABD’yi Dünya Sağlık Örgütü veya Paris İklim Anlaşması gibi küresel yapılardan çekme ihtimali, bazı ülkeleri Çin’le iş birliği yapmaya zorlayabilir.

Xi, Trump’ın ABD’ye çekilme politikasını, uluslararası sistemi yeniden şekillendirmek için bir fırsat olarak görebilir. Çin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde altyapı ve yatırım projeleriyle etkisini artırmış durumda. Bu durum, Çin’e Trump sonrası küresel liderlik rolü için önemli bir avantaj sağlıyor.