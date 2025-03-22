Trump, göçmenlere kabusu yaşatıyor! Yarım milyon kişinin yasal statüsünü iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerle olan savaşını tüm hızıyla sürdürüyor. Trump, ülkesindeki 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalının geçici yasal statüsünü iptal etmeye hazırlanıyor.

ABD'nin Eski Başkanı Joe Biden döneminde göçmenlere verilen ve ABD'li sponsorları olması halinde ülkeye hava yoluyla girmelerine izin veren 2 yıllık “şartlı tahliye” süresinin 24 Nisan'da sona ermesiyle yürürlüğe girecek.

Trump, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya ile çatışma sırasında ABD'ye kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının şartlı tahliye statüsünü kaldırıp kaldırmayacağına “çok yakında” karar vereceğini söylemişti.

GÖÇMENLERİ SAVUNMASIZ HALE GETİREBİLİR

Biden 2022'de Venezuelalılar için bir şartlı giriş programı başlatmış ve 2023'te bunu Kübalılar, Haitililer ve Nikaragualıları kapsayacak şekilde genişletmişti.

Trump yönetiminin yarım milyon göçmenin yasal statüsünü kaldırma kararı, ABD'de kalmayı tercih etmeleri halinde birçoğunu sınır dışı edilmeye karşı savunmasız hale getirebilir.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, şartlı tahliye statüsünün iptal edilmesinin göçmenlerin “hızlandırılmış sınır dışı etme” olarak bilinen hızlı bir sınır dışı etme sürecine dahil edilmesini kolaylaştıracağını söyledi.