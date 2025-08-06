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 | Selahattin Demirel

Trump gümrük sopasını yine salladı: Hindistan ve Brezilya'nın vergileri artırıldı

ABD Başkanı Trump, Hindistan'la ilgili daha önce yükselteceğinin işaretini verdiği gümrük vergisi kararını yürürlüğe soktu. Buna göre ABD'nin Hindistan’dan ithal ettiği ürünlere mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltti. Brezilya’ya uygulanacak olan yüzde 50’lik gümrük vergisi ise bugün yürürlüğe girdi.

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Trump gümrük sopasını yine salladı: Hindistan ve Brezilya'nın vergileri artırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 19:13

ABD , ülkelere üzerinden uyguladığı yöntemini sürdürüyor. Daha önceki açıklamalarıyla 'a yönelik alacağı kararın sinyalini veren Trump, ülkenin ABD'ye ihraç ettiği ürünlerdeki gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti. Yeni gümrük vergisi ise 27 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

ABD'nin ’ya uygulayacağı yüzde 50’lik gümrük vergisi de bugün yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, Hindistan’a getirilen ek gümrük vergisinin ’da petrol ithalatı nedeniyle uygulandığını belirtti. Trump, Rusya’da petrol ithalatının devam etmesi halinde Hindistan’a yeni yaptırımlar uygulayabilir.

HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA: GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin son günlerde Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını hedef aldığı hatırlatılarak "Bu konudaki tutumumuzu, ithalatımızın piyasa faktörlerine dayalı olduğunu ve 1,4 milyar Hindistan vatandaşının enerji güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını daha önce açıkça belirtmiştik. Bu nedenle, ABD’nin diğer birçok ülkenin de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda aldığı önlemler nedeniyle Hindistan’a ek gümrük vergileri uygulamaya karar vermesi son derece talihsiz bir durumdur. Bu önlemlerin haksız, gerekçesiz ve mantıksız olduğunu yineliyoruz. Hindistan, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" denildi.

Trump gümrük sopasını yine salladı: Hindistan ve Brezilya'nın vergileri artırıldı

HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK?

Hindistan’a yönelik yeni verginin özellikle tekstil, ilaç ve elektronik ihracatını etkilemesi bekleniyor. Hindistan ekonomisinin 2025-2026 dönemi büyüme tahmininde yüzde 0,3-0,4 oranında bir düşüş yaşanabilir.

BREZİLYA 'DAN DTÖ HAMLESİ

Brezilya Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvuracağını açıklarken, Hindistan kararı "haksız ve çifte standart" olarak nitelendirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, yeni vergilere ilişkin Trump ile doğrudan görüşmeyeceğini, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile temas kuracağını açıkladı. Lula, iki ülkenin DTÖ nezdinde ortak girişim başlatacağını duyurdu.

Brezilya hükümeti, bazı ürünlerin tarifeden muaf tutulduğunu, bunlar arasında uçak parçaları, demir cevheri, enerji ve gübre gibi stratejik kalemlerin bulunduğunu bildirdi. Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad ise önümüzdeki hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşerek süreci ele alacaklarını söyledi.

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#hindistan
#brezilya
#gümrük vergisi
#Donald Trump
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