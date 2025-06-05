Trump, Harvard'ı iyice köşeye sıkıştırdı! Yabancı öğrencilere kısıtlama kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile devam eden restleşmede üniversiteyi iyice köşeye sıkıştırdı. Trump, imzaladığı yeni kararname ile yabancı öğrencilerin vizeleri konusunda kısıtlamalar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile yaşanan karşılıklı restleşme sonrası yeni bir hamlede bulundu. Trump eğitim görmek veya değişim programlarına katılmak isteyen yabancı öğrencilerin vizelerine kısıtlamalar getiren başkanlık kararnamesine imzayı attı.

Kararnamede F, M veya J tipi vizeler kapsamında göçmen olmayan ancak Harvard'a kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ABD'ye girişlerinin askıya alındığı belirtildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığına bildiri kapsamındaki kriterleri karşılayan mevcut öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesini değerlendirme talimatı verildi.

Karar, Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) aracılığıyla diğer ABD üniversitelerine devam eden yabancı öğrenciler için geçerli olmazken "ulusal çıkar" açısından uygun görülen kişiler bundan muaf tutulacak.

BEYAZ SARAY'DAN HARVARD AĞIR SUÇLAMA

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, Harvard Üniversitesinin "yabancı bağlantılar ve radikal eğilimler konusunda bir geçmişe sahip olduğu" belirtilerek son yıllarda kampüste meydana gelen olaylarda ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

Harvard Üniversitesinin bazı disiplin ihlallerine yönelik gerekli işlemleri yapmadığı öne sürülen açıklamada, üniversite tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile paylaşılan bilgilerde eksikliklerin bulunduğu ve yalnızca 3 öğrenci hakkında sınırlı veri paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, üniversitenin Çin'le akademik ve finansal ilişkileri eleştirilerek Trump'ın, ABD'li kurumların yabancı öğrenci almasını istediği ancak bu öğrencilerin ABD'yi seven kişilerden oluşması gerektiğine inandığı belirtildi.