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 | Ömer Faruk Dogan

Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşen Donald Trump, Hindistan’a milyarlarca dolarlık askeri satış yapacaklarını ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin önünü açacaklarını açıkladı. Türkiye, bu kararı çifte standart olarak değerlendirdi.

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Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 11:50

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının önünü açmak için gerekli çalışmaları başlatacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

Donald Trump Narendra Modi

HİNDİSTAN'A ASKERİ SATIŞLARINI ARTIRACAK

Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız," dedi. Bu adımın, ABD'nin Hindistan ile stratejik ortaklığını derinleştirme hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

Hindistan, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine rağmen ABD'nin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırımlardan muaf tutulmuştu. Washington, Hindistan'ı Güneydoğu Asya'da Çin'e karşı önemli bir denge unsuru olarak gördüğü için yaptırım uygulamamıştı.

F-35 Savaş Uçağı

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Ancak, bu karar Türkiye'nin tepkisini çekti. Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı için CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı. Ankara, ABD'nin Hindistan'a farklı bir yaklaşım sergilemesini çifte standart olarak değerlendirdi.

Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile 5,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak S-400 hava savunma sistemleri satın almıştı. İlk parti teslimat ise Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

Trump yönetiminin bu hamlesinin, ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirirken aynı zamanda küresel jeopolitik dengeler üzerinde de önemli etkileri olacağı öngörülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD, F-35 uçaklarını neden Türkiye'ye vermedi?
Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için CAATSA yaptırımlarına maruz kaldı. Bu kapsamda F-35 savaş uçakları, parası ödenmesine rağmen tedarik edilemedi.
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