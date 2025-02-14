Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının önünü açmak için gerekli çalışmaları başlatacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

HİNDİSTAN'A ASKERİ SATIŞLARINI ARTIRACAK

Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız," dedi. Bu adımın, ABD'nin Hindistan ile stratejik ortaklığını derinleştirme hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

Hindistan, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine rağmen ABD'nin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırımlardan muaf tutulmuştu. Washington, Hindistan'ı Güneydoğu Asya'da Çin'e karşı önemli bir denge unsuru olarak gördüğü için yaptırım uygulamamıştı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Ancak, bu karar Türkiye'nin tepkisini çekti. Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı için CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı. Ankara, ABD'nin Hindistan'a farklı bir yaklaşım sergilemesini çifte standart olarak değerlendirdi.

Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile 5,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak S-400 hava savunma sistemleri satın almıştı. İlk parti teslimat ise Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

Trump yönetiminin bu hamlesinin, ABD-Hindistan ilişkilerini güçlendirirken aynı zamanda küresel jeopolitik dengeler üzerinde de önemli etkileri olacağı öngörülüyor.