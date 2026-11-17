ABD hükümeti, Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeler için Asya'ya hareket ettiği pazartesi günü, Çin'in Nvidia gibi şirketlerin geliştirdiği ileri düzey yapay zeka çiplerine erişimini daha da kısıtlayan yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

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Trump ile Xi Jinping zirvesi öncesi gerginlik tırmanıyor: ABD'den çip satışına yeni kural Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 159

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan kural, Çin merkezli şirketlerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı denizaşırı veri merkezlerini ve çip kaçakçılığı rotalarını hedef alıyor.

Düzenleme kapsamında; gelişmiş çiplerin Çin'e aktarılma riskinin yüksek olduğu tespit edilen Singapur, Tayland, Malezya, Endonezya ve Brezilya'ya yapılacak sevkiyatlar ABD ihracat lisansına tabi tutuldu. Ancak bu 5 ülkede veri merkezi işleten Amerikalı şirketler muaf bırakıldı.

Yeni kuralla birlikte, Çin merkezli firmalara yüksek hacimli bilgi işlem gücü sağlayan yurt dışındaki veri merkezleri, 90 gün içinde ABD'den lisans almazlarsa ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Belirli bir eşik değerin üzerindeki bilgi işlem gücüne sahip veri merkezlerine yönelik çip sevkiyatları da sınırlandırıldı.

Ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığı değerlendirilen online satıcılar ve sosyal medya şirketlerinin kullandığı sistemler kapsam dışında tutuldu.

İhracat kurallarındaki sıkılaşma, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Singapur merkezli bulut bilişim firması Megaspeed'de çalışan ve Çin casusu olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından istifa etmesinden günler sonra duyuruldu.

ABD Ticaret ve Adalet bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamaya göre, Amerikan makamları Megaspeed'i ihracat kontrol ihlalleri nedeniyle 2024 yılında soruşturmaya başlamış, Nvidia şirketi Haziran 2025'te "satış yapılmayacaklar" listesine eklemişti. Megaspeed ise ABD ihracat kontrol gereklilikleri dahil tüm yasalara ve düzenlemelere uyduğunu savundu.

BİDEN'IN ÇIKARDIĞI KURAL RESMEN İPTAL EDİLDİ

Yeni düzenleme ile Biden döneminde getirilen ve yapay zeka çiplerine küresel erişimi lisans şartlarıyla sınırlandıran kural da resmen yürürlükten kaldırıldı. 2025 başında bu kuralı uygulamayacağını ve yerine yenisini getireceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı, pazartesi gününe kadar herhangi bir adım atmamıştı.

Eski Ticaret Bakanlığı yetkilisi Kate Koren, yeni kuralın Çin üzerinde tek bir şirketi kara listeye almaktan çok daha büyük bir etki oluşturacağını belirterek, "Nvidia ve bizzat Jensen (Huang), Çin'e çip satışı argümanının temel itici güçleriydi" değerlendirmesinde bulundu.