Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde sürpriz isim! Yeni kabinede yer alabilir

09 Kasım 2024 12:18 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:20

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu. Kampanya sürecinde verdiği inanılmaz desteğiyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı bildirildi.

İsmi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırılan habere göre Elon Musk, Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı.

Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Donald Trump'ın Zelenskiy ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

"TAKDİR ETTİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerine yer vermişti.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Elon Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği ileri sürülmüştü.