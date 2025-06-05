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 | Berkay Alptekin

Trump imzaladı, ABD ülkeye giriş yasağı getirdi! Listedeki ülkelerin vatandaşları adım dahi atamayacak

ABD Başkanı Donald Trump ilk başkanlık döneminde yaptığı gibi ikinci başkanlık döneminde de açık göç politikasına kısıtlama getirdi. Yeni kararı imzalayan Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

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Trump imzaladı, ABD ülkeye giriş yasağı getirdi! Listedeki ülkelerin vatandaşları adım dahi atamayacak
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 09:52

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve pazartesi geceden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararla 12 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerini sıkıntılı bir süreç bekliyor.

Listede yer alan ülkelerin vatandaşları, ABD tarafından ülkeye girişlerinin ulusal güvenlik sorunu nedeniyle yasak getirildiği belirtildi.

Listede yer alan ülkeler;

  • Afganistan
  • Çad
  • Demokratik Kongo
  • Ekvator Ginesi
  • Eritre
  • Haiti
  • İran
  • Libya
  • Myanmar
  • Somali
  • Sudan
  • Yemen

KARAR BAZI KİŞİLERİ KAPSAMIYOR

Trump, "Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız. Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum" şeklinde açıklama yaptı.
Kararname ile Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD'ye girişine de kısıtlamalar getirildi.

Trump'ın kararnamesi geçerli vizesi olanları ve ABD'de daimi ikamet izni olan kişileri kapsamıyor.

İLK BAŞKANLIK DÖNEMİNDE DE YAPTI

Donald Trump, ilk başkanlık döneminde 2017'de de benzer bir karar almış ve İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı.

Daha sonra Çad, Kuzey Kore ve Venezuela da bu kapsama alınmıştı.

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