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 | Selahattin Demirel

Trump İran'a yaptırımları kaldırmak için şartını açıkladı

ABD Başkanı Trump, 12 gün süren İran ile İsrail arasındaki savaşın ateşkesle bitmesinden sonra İran'a ABD yaptırımlarının kaldırılması için şartını açıkladı. Trump bu şartı, İran'ın "barışçıl olması ve zarar vermemesi" olarak bildirdi.

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Trump İran'a yaptırımları kaldırmak için şartını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 21:12

İsrail ile 12 gün çatışan ve "Acaba 3. Dünya Savaşı mı çıkacak?" sorularına neden olan İran hakkında ABD'den kritik açıklamalar geldi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını belirterek İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı." dedi.

Trump İran'a yaptırımları kaldırmak için şartını açıkladı

"ÇİN PETROL ALABİLİR DEMEDİM"

İran'a yaptırımların devam ettiğini hatırlatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin "Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte. Ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa barışçıl olurlarsa ve bizimle iş birliği yaparlarsa artık daha fazla zarar vermeyeceklerse o zaman yaptırımları kaldırırım." ifadelerini kullandı.

"ASIL SORUN İRAN'DI"

Trump, İran ile İsrail ateşkesi sonucunda İbrahim Anlaşmalarına katılmak isteyen ülkeler olup olmadığı sorusuna, "Evet, şu anda orada gerçekten harika ülkeler var ve sanırım onları dahil etmeye başlayacağız çünkü asıl sorun İran'dı." yanıtını verdi.

İran'ın da bir dönem İbrahim Anlaşmalarına katılacağını düşündüğünü söyleyen Trump, Suriye'nin katılıp katılmak istemediğini ise şu an bilmediğini dile getirdi.

MAMDANİ'YE ELEŞTİRİ: O BİR KOMÜNİST

Trump, bu hafta New York Demokrat Parti Belediye Başkanı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani hakkındaki sorulara da "O bir komünist. Bence New York için çok kötü." şeklinde cevap verdi.

Mamdani'nin ön seçimleri kazanmasına çok şaşırdığını yineleyen Trump, "New York'un belediye başkanı kim olursa olsun, kendine hakim olmalı, yoksa federal hükümet onlara mali açıdan çok sert davranacak." diye konuştu.

ABD'nin New York kentinde 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların arasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.

Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu 33 yaşındaki Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Mamdani'nin ön seçimlerden zaferle çıkmasına tepki göstererek "Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Mamdani kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

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