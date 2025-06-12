Trump: İsrail İran'a saldırabilir

ABD Başkanı Trump, İran'la çatışma istemediğini belirtirken İsrail'in İran'a saldırısının yakın görünmediğini ancak böyle bir saldırının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini belirterek, bir anlaşma şansı olduğunu düşündüğü sürece İsrail’in bunu mahvetmemesi için harekete geçmemesini tercih ettiğini belirtti.

"ORTA DOĞU'DA YAKINDA BİR ŞEYLER OLABİLİR"

İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini belirten Trump "İsrail'in İran'a saldırısı yakın zamanda görünmüyor ancak gerçekleşme ihtimali yüksek" diyerek "İran'la anlaşmak istiyorum, İran'la anlaşmaya çok yakınız. Orta Doğu'da yakında bir şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

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