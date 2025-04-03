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 | Suat Vilgen

Trump ıssız adaya bile vergi koydu! Üzerinde sadece penguenler yaşıyor

Sadece penguenlerin yaşadığı ve 10 yıldır insan ziyareti yapılmayan adalar bile Trump'ın gümrük tarifesi listesinde yer aldı.

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Trump ıssız adaya bile vergi koydu! Üzerinde sadece penguenler yaşıyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 09:17

Yeni hazırladığı gümrük tarifeleriyle küresel ekonomiyi bir kez daha sallayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ıssız adalara bile vergi koyduğu artaya çıktı. Antarktika yakınlarında bulunan, buzullarla kaplı, penguenlere ev sahipliği yapan, ıssız ve çorak Heard Adası ve McDonald Adaları'na da yüzde 10'a varan gümrük vergisi getirildi.

İNSANLAR EN SON 10 YIL ÖNCE AYAK BASMIŞ

The Guardian'ın haberine göre, Avustralya'ya bağlı volkanik adaları, dünyanın en ücra köşeleri arasında yer alıyor. Tamamen ıssız olan bu adalarda son insan ziyaretinin yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği düşünülüyor.

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Beyaz Saray'ın yayınladığı, yeni ticaret tarifelerinin uygulanacağı "ülkeler" listesine dahil edilmesine Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ironik bir yorum getirerek "Dünyanın hiçbir yeri artık güvenli değil" ifadesini kullandı.

Avustralya'nın bir parçasıdır olan adalar kendi kendini yönetme özelliğine sahip değil ancak federal hükümetle özel bir ilişkiye sahip. Beyaz Saray'ın listesinde yer alan bölgeler arasında Cocos Adaları, Christmas Adası ve Norfolk Adası yer alıyor.

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2 BİN KİŞİLİK ADAYA YÜZDE 29 VERGİ!

Nüfusu 2 bin 188 olan ve Sidney'in 1.600 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Norfolk Adası , Avustralya'nın geri kalanından 19 puan daha fazla olan %29 oranında gümrük vergilerine tabi tutuldu. Bu bölgelerden ne tür malların ihraç edildiği ise belirsiz.

Diğer yandan bu durum sosyal medyada da büyük gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Artık ıssız adada da yaşanmaz" yorumunu yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD'NİN YENİ GÜMRÜK TARİFİELERİ NELER?
ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.
ETİKETLER
#Donald Trump
#Gümrük Tarifeleri
#penguen
#Dünya
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