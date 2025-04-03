Trump ıssız adaya bile vergi koydu! Üzerinde sadece penguenler yaşıyor

Sadece penguenlerin yaşadığı ve 10 yıldır insan ziyareti yapılmayan adalar bile Trump'ın gümrük tarifesi listesinde yer aldı.

Yeni hazırladığı gümrük tarifeleriyle küresel ekonomiyi bir kez daha sallayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ıssız adalara bile vergi koyduğu artaya çıktı. Antarktika yakınlarında bulunan, buzullarla kaplı, penguenlere ev sahipliği yapan, ıssız ve çorak Heard Adası ve McDonald Adaları'na da yüzde 10'a varan gümrük vergisi getirildi.

İNSANLAR EN SON 10 YIL ÖNCE AYAK BASMIŞ

The Guardian'ın haberine göre, Avustralya'ya bağlı volkanik adaları, dünyanın en ücra köşeleri arasında yer alıyor. Tamamen ıssız olan bu adalarda son insan ziyaretinin yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği düşünülüyor.

Beyaz Saray'ın yayınladığı, yeni ticaret tarifelerinin uygulanacağı "ülkeler" listesine dahil edilmesine Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ironik bir yorum getirerek "Dünyanın hiçbir yeri artık güvenli değil" ifadesini kullandı.

Avustralya'nın bir parçasıdır olan adalar kendi kendini yönetme özelliğine sahip değil ancak federal hükümetle özel bir ilişkiye sahip. Beyaz Saray'ın listesinde yer alan bölgeler arasında Cocos Adaları, Christmas Adası ve Norfolk Adası yer alıyor.

2 BİN KİŞİLİK ADAYA YÜZDE 29 VERGİ!

Nüfusu 2 bin 188 olan ve Sidney'in 1.600 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Norfolk Adası , Avustralya'nın geri kalanından 19 puan daha fazla olan %29 oranında gümrük vergilerine tabi tutuldu. Bu bölgelerden ne tür malların ihraç edildiği ise belirsiz.

Diğer yandan bu durum sosyal medyada da büyük gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Artık ıssız adada da yaşanmaz" yorumunu yaptı.