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 | Berkay Alptekin

Trump kafayı şimdi de baykuşlara taktı! Yüzbinlercesini öldürmek istiyor

ABD Başkanı Trump, ülkesindeki 450 bin çizgili baykuşu "istilacı tür" olarak nitelendirdi ve öldürmek istiyor. ABD'li milletvekilleri ise Trump'ın bu planının çok maliyetli olması sebebiyle iptal ettirmek için kolları sıvadı.

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Trump kafayı şimdi de baykuşlara taktı! Yüzbinlercesini öldürmek istiyor
KAYNAK:
AP
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 12:32

ABD'nin Oregon eyaletinde bazı kongre üyeleri pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, Batı Yakası ormanlarında istilacı tür olarak görülen 450 binden fazla çizgili baykuşun öldürülmesi planını iptal etmeye çağırdı.

Plan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan daha küçük benekli baykuşları koruma çabalarının bir parçası olarak gündeme gelmişti.

AP'nin haberine göre, Cumhuriyetçi Temsilci Troy Nehls ve Demokrat Temsilci Sydney Kamlager-Dove liderliğindeki 19 milletvekili, bu planın "çok pahalı" olacağını belirtti. Milletvekilleri, kuş başına 3 bin dolar maliyet çıkaran uygulamanın toplamda 1,3 milyar doları aşabileceğini vurguladı.

ÖLDÜRMEK BİR ÇÖZÜM OLMAYABİLİR

Araştırmacılar, 1990'lardan itibaren benekli baykuşların yaşam alanlarındaki ağaç kesimi kısıtlamalarının tartışmalara yol açtığını, ancak çizgili baykuşların öldürülmesinin çözüm olup olmayacağının belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Doğu Kuzey Amerika'ya özgü olan çizgili baykuşlar, 1970'lerden itibaren Pasifik Kuzeybatısı'nda görülmeye başlandı ve daha geniş yaşam alanlarına ihtiyaç duyan benekli baykuşların yerini hızla aldı. Federal yetkililere göre, bölgede sadece 7 bin 100 benekli baykuş bulunurken, çizgili baykuşların sayısı 100 bini aşmış durumda.

DUDAK UÇUKLATAN MALİYET

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi tarafından geçen yıl onaylanan plana göre, eğitimli atıcılar Kaliforniya, Oregon ve Washington’da yaklaşık 60 bin kilometrekarelik alanda 30 yıl boyunca çizgili baykuşları hedef alacaktı. Ancak plan, maliyet tahmini içermiyordu.

Kanun koyucular, İçişleri Bakanı Doug Burgum’a yazdıkları mektupta, Kaliforniya’daki Hoopa Vadisi Yerli Amerikan Kabilesi’ne verilen bir hibenin verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bu operasyonun 1,3 milyar dolardan fazla maliyet getireceğini belirtti.

hükümetin doğaya müdahale etmesinin ve çevresel sonuçları büyük maliyetlerle kontrol altına alma çabalarının başarısız olacağını savunan milletvekilleri, "Bu, ABD vergi mükelleflerinin dolarlarının uygunsuz ve verimsiz bir kullanımıdır," ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi yetkilileri, planın maliyet tahminleri ve baykuş uzaklaştırma programı hakkındaki sorulara henüz yanıt vermedi. Plan kapsamında, 2024 yılı içinde 2 bin 400’den fazla çizgili baykuşun öldürülmesi, 2027 itibarıyla ise bu sayının yıllık 15 bin 500’ü aşması öngörülüyor.

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