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 | Berkay Alptekin

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu gözyaşına boğdu: İzlemesi çok eğlenceli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinin son günlerinde basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır alay ettiği Başbakan Trudeau, basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu gözyaşına boğdu: İzlemesi çok eğlenceli
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 17:46

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinin son günlerinde basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gümrük vergisi savaşıyla eziyet etmesinin ardından Trudeau, toplantı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

ABD, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayarak ülkeyi bir ticaret savaşına sürükledi. Ancak Trump, kararını yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra askıya aldı.

Dün akşam Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tarifelerinde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemelere imza attı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın başkenti Ottawa'da çocuk sağlığı konusunda düzenlediği bir basın toplantısında, yolun sonunu gördüğünü ve duygulandığını söyledi. Açıkça ağlamaya başlayan Başbakan, "Bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koydum. Bu yüzden burada size, bu hükümetin son günlerinde bile yanınızda olduğumuzu, Kanadalıları bugün ve gelecekte hayal kırıklığına uğratmayacağımızı söylemek için bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

"İZLEMESİ ÇOK EĞLENCELİ"

Trudeau ile alay etmeye devam eden Trump ise, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulundu.

Kanada'daki bir sonraki seçim en geç 20 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.

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