Trump, Kanada'ya yeni teklifini yaptı: Ya Altın Kubbe ile bedava koruma ya da 61 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 51. eyalet olma fikrinden vazgeçmediğini bir kez daha dile getirdi. Trump, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 'Altın Kubbe' füze savunma programına Kanada'yı 'bedava' dahil edebileceğini sadece bir şartı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, ülkesinin 51. eyaleti olması yönündeki ısrarını sürdürünce İngiltere Kralı Charles, Kanada'ya gitti ve 70 yıl sonra Kanada parlamentosunun açılışını gerçekleştiren ilk İngiliz hükümdar oldu. Charles, "Kanada'nın Kanada olarak kalacağını" ifade etti ve Trump'a mesajını verdi.

Kral Charles bu açıklamalarından birkaç saat sonra ise ABD lideri Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da bir paylaşımda bulundu. New York Post'un haberine göre Trump, Kanada'nın "Altın Kubbe" füze savunma programına dahil edilmesi karşılığında 51. eyalet olmayı "düşündüğünü" iddia etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem Altın Kubbe sistemimizin bir parçası olmak isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşitsiz bir ulus olarak kalmaları halinde bunun maliyetinin 61 milyar dolar olacağını, ancak bizim değerli 51. eyaletimiz olmaları halinde bunun maliyetinin SIFIR DOLAR olacağını söyledim."

KANADA BAŞBAKANI: ALTIN KUBBE İÇİN ABD İLE GÖRÜŞTÜK

Kanada'nın başkenti Ottawa'da basın mensuplarına açıklama yapan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Altın Kubbe savunma sistemi hakkında "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Carney, Kanada'nın "çok uzak olmayan bir gelecekte" uzaydan gelebilecek muhtemel füze tehditleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak ülkesinin Altın Kubbe'ye katılması konusunda Trump'la telefon görüşmesi yaptığını ve iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

''ABD'DEN BAŞKA SEÇENEKLER DE VAR''

Kanada'nın savunma konusunda ABD ile işbirliğinden başka seçenekleri olduğunu da belirten Carney, "Gerekirse işbirliği yaparız ama ille de işbirliği yapmamız gerekmez." dedi.