Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump koltuğa oturduğundan beri 80 bin kişinin ABD vizesi iptal edildi

ABD'de Donald Trump göreve geldiğinden beri 80 bin göçmen olmayan vize iptal edildi. Gerekçeler ise alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar.

Trump koltuğa oturduğundan beri 80 bin kişinin ABD vizesi iptal edildi
06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 12:03

'de 20 Ocak'ta yeniden 'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren 80 bin olmayan iptal edildi. Sebepler arasında alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bu üç , bu yıl yapılan iptallerin neredeyse yarısını oluşturuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin vize verilmesinde daha sıkı bir politika benimsediği, bu kapsamda da sosyal medya incelemelerinin artırıldığı ve taramalarının genişletildiği aktarıldı.

Trump koltuğa oturduğundan beri 80 bin kişinin ABD vizesi iptal edildi

ÖĞRENCİ VİZELERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ağustos ayında 6 binden fazla öğrenci vizesinin, yasayı ihlal eden ve süre aşımı yapan kişiler nedeniyle iptal edildiğini belirtmişti. Bakanlık ayrıca geçen ay, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in suikastıyla ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle en az 6 kişinin vizelerini iptal ettiğini açıklamıştı.

