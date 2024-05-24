Trump mitinginde destekçileri ve muhalifleri karşı karşıya geldi

24 May 2024 07:03 - Güncelleme : 24 May 2024 07:16

ABD'de seçim yarışları başladı. Bir yandan 'sus payı' davasıyla uğraşan Trump, mitinglerle taraftarlarını birarada tutmaya çalışıyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump, New York'un Bronx bölgesinde miting düzenledi. Filistin destekçisi ve Trump karşıtı bir grup da miting alanının girişinde protesto gösterisi düzenledi. Trump destekçileri ve karşıtları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.