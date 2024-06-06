Trump, olası bir 3. Dünya Savaşı'ndan Biden'ı sorumlu tuttu açtı ağzını yumdu gözünü!

06 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:50

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hedefine yine Başkan Joe Biden'ı aldı. Trump, Biden'ın politikalarının nükleer savaş riskini artırdığını söyledi. Fox News'e açıklamalarda bulunan Trump, "Şu an silahların gücünün, nükleer silahlar nedeniyle ABD tarihindeki en tehlikeli nokta" dedi.

''ÜLKENİN NÜKLEER SAVAŞA GİRDİĞİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM''

Biden yüzünden 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin olduğunu öne süren Trump, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zihinsel olarak oyunlarının zirvesinde. Ve onlar, oyunlarının zirvesinde olmayan biriyle (Biden), onunla uğraşıyorlar, dürüst olmak gerekirse, o hiçbir zaman zirvede olmadı. Yıllar boyunca dış politikasına baktığınızda, her zaman yanlıştı. Ülkenin nükleer bir savaşa girdiğini görmek istemiyorum.''

''KÜRESEL ISINMA DEĞİL NÜKLEER ISINMA ÖNEMLİ''

Trump, iklim değişikliğinin ABD için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceği konusunda Biden ile aynı fikirde olmadığını söyledi. Trump, ''Benim için önemli olan tek küresel ısınma nükleer küresel ısınmadır, çünkü asıl mesele budur'' dedi.