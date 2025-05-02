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 | Berkay Alptekin

Trump resti çekti! İran'dan petrol alana yaptırım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

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Trump resti çekti! İran'dan petrol alana yaptırım yolda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:11

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, "İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek." ifadelerie yer verdi.

NELER OLDU?

Dün İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği açıklandı.

Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, erteleme kararının "lojistik nedenlerden" dolayı alındığını belirtti.

İran, nükleer görüşmelerin ertelenme kararının Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin önerisi üzerine alındığını duyurulmuştu.

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ETİKETLER
#petrol
#donald trump
#iran
#amerika birleşik devletleri
#yaptırımlar
#umman
#Petrokimya
#Nükleer Görüşmeler
#Dünya
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