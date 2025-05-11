Trump resti çekti, masaya döndü: 'Amerikan iş dünyası Çin’e açılmalı'

Dünya ekonomisinin iki devi yeniden masada. İsviçre’de gerçekleşen ABD-Çin ticaret görüşmelerinden “büyük ilerleme” mesajı veren Trump, sürecin dostane ama kararlı biçimde yeniden başlatıldığını duyurdu. Tarife savaşlarının gölgesinde gerçekleşen bu zirve, küresel piyasalar için kritik bir dönemeç olabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre’de yapılan ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını ve taraflar arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

"YENİDEN BAŞLAMA SÜRECİ"

Truth Social hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Trump, İsviçre’de gerçekleştirilen toplantının dostane ancak yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, "Pek çok konu masaya yatırıldı, birçok başlıkta uzlaşıya varıldı. Tam anlamıyla yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullandı.

Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiğini vurgulayarak, “Amerikan iş dünyasının Çin pazarına daha fazla erişim sağlamasını istiyoruz. Bu hem ABD'nin hem de Çin’in yararına olacak. Büyük ilerleme kaydettik.” değerlendirmesinde bulundu.

Ticari gerilim tarifelerle tırmanmıştı

Trump yönetimi, 2 Nisan’da Çin dahil olmak üzere bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in buna misilleme yapmasıyla iki ülke arasında tarife savaşı başlamıştı.

ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmiş, Pekin ise buna karşılık ABD ürünlerine yüzde 125 oranında tarife getirmişti. Washington, diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün erteleme kararı alırken, Çin’e yönelik artışlar doğrudan yürürlüğe girmişti.

Ticaretteki bu yüksek tansiyonun ardından taraflar, hafta sonu İsviçre’de yeniden masaya oturmak konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelere ABD adına Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin adına ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng katıldı.