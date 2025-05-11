Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump resti çekti, masaya döndü: 'Amerikan iş dünyası Çin’e açılmalı'

Dünya ekonomisinin iki devi yeniden masada. İsviçre’de gerçekleşen ABD-Çin ticaret görüşmelerinden “büyük ilerleme” mesajı veren Trump, sürecin dostane ama kararlı biçimde yeniden başlatıldığını duyurdu. Tarife savaşlarının gölgesinde gerçekleşen bu zirve, küresel piyasalar için kritik bir dönemeç olabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump resti çekti, masaya döndü: 'Amerikan iş dünyası Çin’e açılmalı'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 03:09
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 05:53

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre’de yapılan ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını ve taraflar arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Trump resti çekti, masaya döndü: 'Amerikan iş dünyası Çin’e açılmalı'

"YENİDEN BAŞLAMA SÜRECİ"

Truth Social hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Trump, İsviçre’de gerçekleştirilen toplantının dostane ancak yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, "Pek çok konu masaya yatırıldı, birçok başlıkta uzlaşıya varıldı. Tam anlamıyla yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullandı.

Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiğini vurgulayarak, “Amerikan iş dünyasının Çin pazarına daha fazla erişim sağlamasını istiyoruz. Bu hem ABD'nin hem de Çin’in yararına olacak. Büyük ilerleme kaydettik.” değerlendirmesinde bulundu.

Ticari gerilim tarifelerle tırmanmıştı

Trump yönetimi, 2 Nisan’da Çin dahil olmak üzere bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in buna misilleme yapmasıyla iki ülke arasında tarife savaşı başlamıştı.

ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmiş, Pekin ise buna karşılık ABD ürünlerine yüzde 125 oranında tarife getirmişti. Washington, diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün erteleme kararı alırken, Çin’e yönelik artışlar doğrudan yürürlüğe girmişti.

Ticaretteki bu yüksek tansiyonun ardından taraflar, hafta sonu İsviçre’de yeniden masaya oturmak konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelere ABD adına Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin adına ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 haftalık esaret sona erdi: Rümeysa Öztürk Boston’a döndü
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
#isviçre
#ekonomi
#gümrük vergisi
#Ticaret Görüşmesi
#Tarife Savaşı
#Çin İlişkileri
#Yeniden Başlama
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.