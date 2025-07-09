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 | Berrak Arıcan

Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında bakır madenleri ticareti ve yarı iletken ve tıbbi ürün pazarlarında uygulanan vergilerde artışların olacağını söyledi. Trump, bu artışların kısa sürede yürürlüğe gireceğini ifade etti.

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Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:50

Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump, yeni vergi oranları hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, hedefte bakır madenleri ticareti ve yarı iletken ve tıbbi ürün pazarlarında uygulanan vergiler olduğunu açıkladı.

Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!

Trump açıklamasında, ABD’de bakır madenleri ticaretine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50 arttırılması çağrısında bulunurken, yarı iletken ve tıbbi ürün pazarlarında uygulanan vergilerde de yüzde 200 değerine kadar bir artışın söz konusu olduğu uygulamaların yürürlüğe girmesinin yakın olduğunu aktardı.

AB'YE MEKTUP İÇİN SAYILI GÜNLER VAR

"Avrupa Birliği () ve Çin ile ticaret görüşmelerimiz güzel ilerliyor. Ancak AB’ye gümrük vergileriyle ilgili bir mektup göndermeme sayılı günler kaldı" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, ayrıca BRICS ülkelerine uygulanacak yüzde 10 ilave söylemlerine tekrar değindi.

Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Trump’ın açıklaması üzerine elektrikli araçlar, askeri teçhizat, enerji nakli ve çoğu tüketim malı üretiminde önemli olan bakır madenine ilişkin ABD’deki vadeli işlemlerde yüzde 10 artış yaşandı. Bakır fiyatlarına uygulanacak vergiler halihazırda çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında geçerli olan vergilerle uygulanacağı belirtilirken, yeni vergilerin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesin bir açıklama da gelmedi. ABD Başkanı’nın bir yıl ertelenebilecek şekilde, tıbbi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerine yüzde 200 değerinde bir artışı gündeme getirmesinin ardından ABD’deki ilaç şirketleri hisse senetlerinde hareketlilik meydana geldi.

Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!

''PARAMIZI TAHSİL ETMENİN ZAMANI GELDİ''

ABD Başkanı gündeme getirdiği yeni vergilere ilişkin "ABD’nin yıllardır kendisini kazıklayan ve arkasından ‘ne kadar ahmak’ olduğunu söyleyen ülkelerden parasını tahsil etmesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!

SON 90 YILDAKİ EN YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD’li bir araştırma grubu Yale Bütçe Laboratuvarı tarafından yapılan bir açıklamada ise müşterilerin yüzde 17,6 ile son 90 yıl içerisinde kaydedilen en yüksek ABD gümrük vergisi değerine tabii olduğu, rekorlardaki en yüksek değerin ise yüzde 15,8 olduğu aktarıldı.

Trump sinyali verdi: Bakır, yarı iletken ve ilaçta vergi artışı şoku!

AB ANLAŞMA TARAFTARI

Avrupalı kaynaklara göre, ABD’nin en büyük ticaret ortağı AB ise 1 Ağustos tarihinden önce ilaç, otomotiv ve havacılık sanayii gibi önemli ihracat alanlarında ABD ile bir imtiyaz anlaşmasına varmayı ve ABD yapımı büyük üretim tesislerine sahip olan Avrupalı otomotiv üreticilerini finansal olarak korumaya altına almayı hedefliyor.

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ETİKETLER
#donald trump
#ab
#gümrük vergisi
#Vergi Artışları
#Bakır Madenleri
#Yarı Iletken
#Tıbbi Ürün
#Dünya
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