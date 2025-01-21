Trump sözünü tuttu! ABD Kongresi'ni basan 1600 kişiye af çıktı
Yeni ABD Başkanı Donald Trump, Oval ofise geçer geçmez 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını olaylarına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af içeren kararnameyi imzaladı. 22 yıl hapis cezası alan Enrique Tarrio da artık serbest.
İkinci kez ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, seçim sürecinde verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Trump, Capitol One Arena’da ilk başkanlık kararnamelerini imzalarken, 6 Ocak 2021 tarihinde taraftarlarının düzenlediği Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanan 1600 kişiyi affetti.
Olaylara karışan kişileri “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.
TARRIO 22 YIL HAPİSTEN YIRTTI
Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında bir isim dikkat çekti. Olayların baş sorumlusu olarak gösterilen "Proud Boys" isimli grubun lideri 42 yaşındaki Enrique Tarrio da özgürlüğüne kavuştu. Baskındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlamalardan yargılanan Tarrio 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve baskın davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçmişti.
ABD'DE DOĞAN ARTIK VATANDAŞ OLAMAYACAK
Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da sonlandırdı. İmza sırasında bir gazetecinin, Anayasa'nın 14. Ek Maddesindeki “ABD sınırları içinde doğan her kişi ABD vatandaşıdır” hükmünce bu kararnamenin yasal engellerle karşılaşabileceğini hatırlatması üzerine Trump, "Haklı olabilirsiniz ama bizim de itirazlara karşı iyi gerekçelerimiz var.” cevabını verdi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN DE ÇEKİLİYOR
Trump, ayrıca Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ABD’nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini de imzaladı. Kararnamede, çekilmeye gerekçe olarak "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ üye devletlerinin uygunsuz siyasi etkisinden bağımsızlığını ortaya koyamaması" gösterildi. Metinde ayrıca, DSÖ'nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep ettiği" vurgulandı.
ABD'DE GÖÇMENLİK HAYAL OLUYOR
ABD’nin Trump’ın ilk görev gününde imzaladığı diğer bazı kararnameler şunlar:
- Mülteci kabul programının Amerikan prensipleri ve çıkarlarıyla daha iyi uyumlu hale getirilmesi
- Düzensiz göçmen geçişlerini engellemek için ABD-Meksika sınırında “ulusal acil durum” ilan edilmesi
- Daha sert mali cezalara ve yasal sonuçlara yol açmasını kapsayacak şekilde uyuşturucu kartellerinin yabancı terör örgütleri olarak tanımlanması
- Yapay zekanın kötüye kullanımı önlemek için eski Başkan Joe Biden tarafından imzalanan, önde gelen yapay zeka geliştiricilerinin ürünlerinin güvenliği ve emniyeti hakkında federal düzenleyicilerle veri paylaşmasını gerektiren uygulamanın kaldırılması.