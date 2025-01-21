Trump sözünü tuttu! ABD Kongresi'ni basan 1600 kişiye af çıktı

21 Ocak 2025 06:21 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 06:39

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, Oval ofise geçer geçmez 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını olaylarına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af içeren kararnameyi imzaladı. 22 yıl hapis cezası alan Enrique Tarrio da artık serbest.

İkinci kez ABD​ Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, seçim sürecinde verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Trump​, Capitol One Arena’da ilk başkanlık kararnamelerini imzalarken, 6 Ocak 2021 tarihinde taraftarlarının düzenlediği Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanan 1600 kişiyi affetti.

Olaylara karışan kişileri “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.

TARRIO 22 YIL HAPİSTEN YIRTTI

Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında bir isim dikkat çekti. Olayların baş sorumlusu olarak gösterilen "Proud Boys" isimli grubun lideri 42 yaşındaki Enrique Tarrio da özgürlüğüne kavuştu. Baskındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlamalardan yargılanan Tarrio 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve baskın davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'DE DOĞAN ARTIK VATANDAŞ OLAMAYACAK

Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da sonlandırdı. İmza sırasında bir gazetecinin, Anayasa'nın 14. Ek Maddesindeki “ABD sınırları içinde doğan her kişi ABD vatandaşıdır” hükmünce bu kararnamenin yasal engellerle karşılaşabileceğini hatırlatması üzerine Trump, "Haklı olabilirsiniz ama bizim de itirazlara karşı iyi gerekçelerimiz var.” cevabını verdi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN DE ÇEKİLİYOR

Trump, ayrıca Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ABD’nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini de imzaladı. Kararnamede, çekilmeye gerekçe olarak "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ üye devletlerinin uygunsuz siyasi etkisinden bağımsızlığını ortaya koyamaması" gösterildi. Metinde ayrıca, DSÖ'nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep ettiği" vurgulandı.

ABD'DE GÖÇMENLİK HAYAL OLUYOR

ABD’nin Trump’ın ilk görev gününde imzaladığı diğer bazı kararnameler şunlar: