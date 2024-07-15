Trump suikastında kahreden detay! Kızını korumaya çalışırken can verdi

15 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 15:57

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanı ve Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump’a cumartesi günü düzenlenen suikast girişimi sırasında eski bir itfaiye memuru olan Corey Comperatore kurşunların hedefi oldu.

KAHRAMAN OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Comperatore, kızı Allyson’a siper olmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Comperatore’yi “kahraman” olarak nitelendirirken, merhumun kızı Allyson Comperatore, Facebook hesabından açıklamalarda bulundu ve son yolculuğuna uğurladığı babasını andı.

“Dün zaman durdu. Ve her şey yeniden başladığında ailem ve ben gerçek bir kabusu yaşamaya başladık. Hepimizin (özellikle babamın) sabırsızlıkla beklediği heyecan verici bir gün, hayal edilebilecek en travmatik deneyime dönüştü,” ifadelerini kullanan Comperatore, babasını “bir kızın sahip olmak isteyebileceği en iyi baba” olarak nitelendirdi.

“Kız kardeşim ve benim hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Siz ararsınız, o cevap verir ve ihtiyacınız olan her şeyi yapar, nasıl yapacağını bilmiyorsa da nasıl yapacağını bulurdu.”

Babasının dindarlığını vurgulayan Allyson, babasının “İsa'yı şiddetle sevdiğini” ve “aynı zamanda kilisemize ve üyelerimize bir aile gibi baktığını” belirtti.“Medya size onun gerçek hayatta bir süper kahraman olarak öldüğünü söylemeyecek,” diyen Allyson, babasının saldırı esnasında annesi ve kendisi kurşunların hedefi olmasın diye anında yere yatırdığını belirtti.

"ÜZERİMİZE GELEN KURŞUNDAN BEDENİMİ KORUDUĞUNU SİZE SÖYLEMEYECEKLER"

Comperatore, babasının ailesini “gerçek bir kurşuna göğüs gerecek kadar sevdiğini” belirtirken, “özverili, sevgi dolu bir kocayı, babayı, erkek kardeşi, amcayı, oğlu ve arkadaşımızı kaybettik,” ifadelerini kullandı.

“Ve ben de ölene kadar onu düşünmekten ve onun için yas tutmaktan asla vazgeçmeyeceğim. 13 Temmuz sonsuza dek hayatımı değiştiren bir gün olacak. Hiçbir zaman 24 saatten önce olduğum kişi olmayacağım. O olmasaydı bugün burada olacağımı sanmıyorum,” diyen Allyson, babasına olan sevgisinin “ne kadar derin olduğunu ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini” söyledi.