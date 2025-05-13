Trump, Suudi kahvesini ağzına sürmedi! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Körfez turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Prens Selman ile bir araya gelen Trump, Arabistan geleneği olarak görüşme öncesi yapılan kahve seremonisine damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Körfez turuna Salı günü Suudi Arabistan’a inerek başladı. Ancak Trump'ın ziyaretinde asıl dikkat çeken yaptığı anlaşmalar değil, yine alışılagelmedik tepkileri oldu. Suudi Arabistan geleneği olarak görüşmelerden önce yapılan kahve seremonisine damgasını vuran Trump, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Prens Selman kendisine sunulan özel baharatlı Suudi kahvesini tek hamlede içerken, Trump kahve fincanını elinde tutmakla yetindi.

Prens Selman, bir süre Trump'ın kahveyi içmesini bekledi, ancak Trump'ın içmeyeceğini görünce konuşmaya devam etti. Trump ise, içi dolu fincanı yakındaki bir sehpaya bıraktı.

KAHVEYİ KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Trump, daha önce de asla kahve içmediğini belirtmişti. Kahveyi alkol ve sigarayla bir tutan Trump, kahveyi kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğunu belirtti.