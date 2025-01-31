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Trump talimatı vermişti! Göçmenler ABD'nin işkence üssünde

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:30
Trump talimatı vermişti! Göçmenler ABD&#039;nin işkence üssünde

Sınır dışı edilen bir grup göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimat sonrası ABD hava kuvvetlerine ait askeri uçak ile Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki La Aurora Uluslararası Havaalanı'na geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilişleri devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan Laken Riley Yasası'na imza atan Trump, Guatemala Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin suçlu göçmenin tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump talimatı vermişti! Göçmenler ABD'nin işkence üssünde - 1. Resim

SINIR DIŞI EDİLEN GÖÇMENLER GUATEMALA'YA GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda ABD'nin işkence üssü olarak bilinen Guatemala'ya ilk göçmen grubu gönderildi..

Sınır dışı edilen bir grup göçmen, ABD hava kuvvetlerine ait askeri uçak ile Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki La Aurora Uluslararası Havaalanı'na geldi.

Trump talimatı vermişti! Göçmenler ABD'nin işkence üssünde - 2. Resim

ABD'NİN İŞKENCE ÜSSÜ

ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra, "Teröre karşı küresel savaş" söylemiyle kurduğu ve işkence gibi uluslararası hukuka aykırı pek çok eylemin merkezi haline gelen Guatemala, hakkındaki tüm kapatma çağrılarına rağmen 20 yılı aşkın süredir varlığını sürdürüyor.

George W. Bush yönetimi, 11 Ocak 2002'de Guatemala Körfezi'ndeki ABD Donanma Üssü'nde terör şüphelilerinin tutulacağı bir hapishane kurduklarını açıkladı.

Trump talimatı vermişti! Göçmenler ABD'nin işkence üssünde - 3. Resim

Hukuksuz işkencelerin, haksız tutuklamaların ve yargısız infazların yaşandığı ve daha sonra tüm tutukluların nakledildiği bir yer haline gelen, "Dünyanın en kötü hapishanesi" olarak tanımlanan Guatemala'daki gündelik hayata ilişkin görüntüler bugüne kadar kamuoyuyla çok sınırlı biçimde paylaşıldı.

Turuncu giysiler ve siyah kukuleta giydirilen zanlıların statüleri Guatemala ile ilgili tartışmaların merkezinde yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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